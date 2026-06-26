Executive Assistant till kund i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-06-26
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Är du en erfaren Executive Assistant som trivs i en internationell miljö där ingen dag är den andra lik? Har du en naturlig förmåga att ligga steget före, skapa struktur och stötta seniora ledare i en snabbföränderlig verksamhet? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en Executive Assistant till ett spännande konsultuppdrag hos ett globalt teknikföretag. Du blir en nyckelperson som stöttar seniora chefer och medlemmar i den globala ledningsgruppen med allt från strategisk kalenderplanering till internationell koordinering och administration.
Dina ansvarsområden
Som Executive Assistant kommer du att vara en viktig partner till ledningen och ansvara för att vardagen fungerar smidigt genom att:
📅 Hantera komplex kalender- och mötesplanering
✈️ Koordinera nationella och internationella resor, inklusive bokningar och reseplaner
🤝 Planera och koordinera ledningsmöten, offsites och 1:1-möten
📊 Förbereda presentationer, mötesunderlag och rapporter
📝 Dokumentera möten och följa upp beslut och aktiviteter
💳 Hantera reseräkningar och utlägg
🌍 Samarbeta med intressenter över flera länder och tidszoner
⚡ Prioritera inkommande förfrågningar och stötta ledningen i det dagliga arbetet
🔒 Hantera konfidentiell information med hög integritet
✅Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet som Executive Assistant till VD eller annan senior ledning
Erfarenhet från internationella eller globala organisationer
Mycket god vana av att koordinera komplexa aktiviteter över olika tidszoner
Stark administrativ och organisatorisk förmåga
Avancerade kunskaper i Microsoft 365 (Outlook, Teams, PowerPoint, Excel och Word)
Mycket god kommunikativ förmåga på engelska, både muntligt och skriftligt
🌟För att lyckas i rollen tror vi att du är
Strukturerad och har ett öga för detaljer
Proaktiv och lösningsorienterad
Serviceinriktad med ett prestigelöst arbetssätt
Professionell och trygg i kontakten med seniora beslutsfattare
Självgående samtidigt som du trivs med att samarbeta
Van att prioritera i en dynamisk och snabb arbetsmiljö
💡 Har du tidigare arbetat inom en teknikdriven organisation eller stöttat ledningsgrupper och styrelser är det meriterande.
Praktiska detaljer:
📍 Plats: Stockholm (hybrid) 📅 Start: 14 juli 2026 ⏳ Omfattning: Heltid under de första 6 månaderna, därefter deltid 📆 Uppdragets längd: Cirka 10–12 månader
Låter det som nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7976862-2072843". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9980720