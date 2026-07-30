Executive Assistant till Globalt, healthtech bolag.
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-30
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, Solna
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, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Interim Executive Assistant till CEO & CFO
Är du en erfaren Executive Assistant som trivs med att arbeta nära seniora ledare i en internationell och dynamisk miljö? Nu söker vi en konsult för ett spännande uppdrag hos ett globalt, teknikdrivet bolag med verksamhet över hela världen.
Detta är ett konsultuppdrag med omgående start och en initial uppdragslängd om sex månader, med möjlighet till förlängning eller framtida anställning hos kund.
Om uppdraget
Vår kund är ett internationellt teknikföretag med flera hundra medarbetare och en global verksamhet. Organisationen präglas av högt tempo, professionell kultur och ett nära samarbete över landsgränserna.
I rollen kommer du att stötta företagets CEO (cirka 75 %) och CFO (cirka 25 %) och fungera som en nyckelperson i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att skapa struktur, säkerställa effektiva arbetsflöden och ge administrativt stöd på högsta ledningsnivå.
Utöver de löpande administrativa uppgifterna kommer du även att få möjlighet att bidra i olika projekt och initiativ som driver verksamheten framåt.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Hantera och koordinera komplexa kalendrar
Planera och boka internationella resor
Koordinera möten och ledningsaktiviteter
Hantera reseräkningar och utlägg
Säkerställa effektiv planering och prioritering för CEO och CFO
Samordna kontakter både internt och externt
Bidra i särskilda projekt och ad hoc-initiativ
Agera proaktivt och lösa problem innan de uppstår
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet som Executive Assistant, VD-assistent eller liknande roll
Har arbetat nära seniora ledare och är van att hantera konfidentiell information
Har erfarenhet från större eller internationella organisationer
Talar och skriver obehindrat både på svenska och engelska
Är van att navigera i en komplex och föränderlig miljö
Har mycket god administrativ och organisatorisk förmåga
Erfarenhet från teknik-, innovations- eller kunskapsintensiva verksamheter är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Självgående och trygg i din yrkesroll
Proaktiv och lösningsorienterad
Strukturerad med stark prioriteringsförmåga
Professionell och prestigelös
Flexibel och van att hantera många kontaktytor
Självsäker nog att fatta beslut och driva frågor framåt
Du trivs med att arbeta nära ledningen och är bekväm i en roll där det inte alltid finns tydliga instruktioner – du ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Praktisk information
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Arbetssätt: Huvudsakligen på plats. Rollen förutsätter en hög närvaro på kontoret då du arbetar nära företagets ledning.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Evelina Thimper via email evelina.thimper@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.Om företaget
Vår kund är ett internationellt teknikdrivet bolag med verksamhet på flera kontinenter. Företaget är en ledande aktör inom sin bransch och präglas av innovation, hög kompetens och ett tydligt samhällsbidrag
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8101860-2123978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
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111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
10016430