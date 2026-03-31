Eventuppdrag i Umeå
Eventpersonal I Sverige AB / Receptionistjobb / Umeå Visa alla receptionistjobb i Umeå
2026-03-31
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eventpersonal I Sverige AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Kramfors
eller i hela Sverige
Nu söker vi uttåtriktad person i Umeå!
Vår kund kommer att ställa ut på mässa, med egen monter. Väl på plats säljer dom delikata godsaker och behöver din hjälp.
Därför söker vi dig som är social, utåtriktad, van att jobba med service och sälj. Om du har ett genuint intresse inom desserter och matlagning så är det självklart ett plus för detta uppdrag. Notera att du behöver kunna båda nedanstående datum för att ansöka till detta, och att uppdraget innebär en del fysisk ansträngning som att bära kartonger.
Plats, dagar och tider:
Nolia Trädgård Umeå
Fredag 24 apr 10:00-16:00
Lördag 25 apr 10:00-16:00
Du ska kunna alla oavanstående datum!
Om uppdraget intresserar dig ansöker du som vi efterfrågar nedan:
1. Enda kravet för att ansöka är att du inte är nötallergiker, bekräfta i din ansökan
2. Mejla tillbaka så att rubriken blir densamma
3. Beskriv din tillgänglighet under perioden
4. Bifoga ditt CV samt en nytagen bild.
(Har du en bekant som passar för uppdraget är du välkommen att tipsa vidare)
Ansök snarast då vi tillsätter tjänsterna omgående. Ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: aza@eventpersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventpersonal till Umeå". Arbetsgivare Eventpersonal i Sverige AB
(org.nr 556727-2967)
905 92 UMEÅ Kontakt
Projektledare
Åza Persson aza@eventpersonal.se Jobbnummer
9830374