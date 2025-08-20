Eventpersonal 10-14/9
2025-08-20
MEMU SVENSK MÄSSBEMANNING AB arbetar med bemanning av mässor och evenemang. Vi deltar vid ett 30 tal arrangemang per år. De vanligaste arbetsuppgifterna är att vi registrerar besökare, kassabetalning, gör mässundersökningar, tillhandahåller värdar och värdinnor till olika utställare, telefonering inför mässor samt på mässor vanligen förekommande arbetsuppgifter.
#jobbjustnu
Vi söker event/mässpersonal till mässan Elmia Husvagn Husbil som äger rum 10-14/9.
Se gärna en film: https://www.youtube.com/watch?v=0sh86v4e0gQ&feature=youtu.be
Vi kommer att arbeta med att registrera besökare, garderob, representera olika utställare i deras montrar samt på mässor vanligen förekommande arbetsuppgifter.
• Engelsktalande
• Stresstålighet
• Gillar olika typer av människor
Maila cv/bild till info@memu.se
/ Skriv
"Husvagn Husbil" i ämnet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: info@memu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Husvagn Husbil".
(org.nr 556560-6729), http://www.memu.se
Mässvägen 11
)
554 54 JÖNKÖPING
9467132