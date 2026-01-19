Event Coordinator
Såg du folkmassorna vid nyöppningen i Täby, den omtalade Halloween-festen eller det glittrande Fenty-eventet i Stockholm och undrade vem som får magin att hända?
På Lyko gör vi inte som alla andra. Vår next level marketing handlar om att skapa events som folk snackar (och postar) om långt efteråt. Från PR-event och kundaktiveringar till samarbeten med influencers och varumärken. Nu letar vi efter vår nästa Event Coordinator: en doer som älskar när ingen dag är den andra lik och är beredd att ge det där lilla extra som ger WOW-effekten till events.
Tillsammans med vår Event & PR Manager är du med hela vägen: från idé till konfettiregn (och ja, uppstädningen efteråt ), med extra fokus på det praktiska som gör att våra ibland galna idéer faktiskt blir verklighet.
Vad kommer du göra som Event Coordinator hos oss? Som Event Coordinator hos oss är du den som får det att hända. Du är navet som ser till att allt flyter, från första idé till sista gäst går hem med ett leende. Du gillar tempo, är lösningsorienterad och trivs lika bra bakom kulisserna som mitt i eventpulsen.
Hos oss kommer du bland annat att:
- Koordinera och genomföra event, PR-aktiviteter och kundaktiveringar i nära samarbete med Event & PR Manager
- Hantera logistik och koordinering med leverantörer och samarbetspartners
- Göra resarch, inköp och beställningar inom satt budget
- Ha koll på det operativa eventmaskineriet, från goodiebagspackning till bokning av catering, teknik, DJ och annat som sätter stämningen
- Samordna personal, leverantörer och leveranser på plats och se till att allt är där när det behövs
- Ansvara för gästhanteringen hela vägen: skapa relevanta gästlistor utifrån målgrupp, skicka inbjudningar, hantera registrering och driva kommunikationen före och efter event
- Bidra med kreativa idéer kring dekor och aktivitet och se till att de faktiskt blir verklighet
- Stötta Event & PR Manager vid större events och ta eget ansvar för mindre aktiveringar
- Samla in rapportering, mediebevakning och content som skapas av influencers
- Arbeta utifrån uppsatt plan och budget, med begränsat eget beslutsfattande
I praktiken kan ena dagen handla om att packa goodiebags eller skicka ut inbjudningar iförd skelettdräkt (jajamensan, det har hänt!) till att nästa dag jämföra offerter från cateringfirmor eller tajta till dukningen inför ett PR-event!
Vem är du? Du får saker att hända med energi, struktur och lugn, även när tempot är högt. Du kan hantera flera bollar i luften, prioritera smart och är flexibel när förutsättningarna ändras. Du ser lösningar där andra ser problem, tar initiativ och trivs i en vardag där ingen dag är den andra lik. Du vet hur eventvärlden funkar med snabba puckar, sista-minuten-förändringar och oförutsedda utmaningar - och för dig är det enda "felet" att inte agera.
Vi tror att du:
- Har 1 - 2 års erfarenhet av koordinering, PR, marknadsföring, produktion eller liknande roll där du arbetat med planering och genomförande av events eller aktiviteter
- Är självgående, strukturerad och detaljorienterad
- Trivs i ett högt tempo och gillar att jobba hands-on
- Har lätt för att bygga och vårda relationer med leverantörer, varumärken, profiler, gäster och kollegor
- Uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska
- Håller dig uppdaterad och följer trender inom beauty, event, influencers, populärkultur och sociala medier
- Motiveras av att skapa minnesvärda event som stärker varumärken och relationer, där detaljerna verkligen gör skillnad
- Kan skapa enklare sociala medier content och grafiskt tryckmaterial
Om tjänsten Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Startdatum anpassas efter din tillgänglighet. Du kommer att utgå från vårt härliga kontor på Sveavägen i Stockholm, men också spendera mycket tid i vår butik på Drottninggatan 39, vår beauty playground där den mesta av eventmagin sker. Du rapporterar till Louise Nobel, Head of Marketing.
I rollen behöver du vara flexibel med arbetstider, då många event sker kvällar och helger. Ofta är du först på plats och sist att gå hem, för att se till att allt klaffar från början till slut. Rollen kräver att du kan arbeta fysiskt på plats.
Varför Lyko? Hos Lyko får du vara hands-on och samtidigt växa med ett team som älskar kreativitet, energi och att skapa magiska upplevelser. Vi tror på prestigelöshet, nyfikenhet och att göra saker tillsammans. Ibland blir det inte perfekt, men vi vågade ändå försöka, och det är ofta då magin händer! Är du redo att hoppa på Lykotåget? Skicka in din ansökan och låt oss skapa magi tillsammans!
På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet. Därför har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor vid ansökan. Går du vidare i processen kommer nästa steg vara ett personlighetstest. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vem du är och vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vet att det även ger objektivare, schysstare och mer rättvisa rekryteringar!
Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök idag eller allra senast 1 Februari 2026. Urvalet kommer att göras löpande så vänta inte med din ansökan! Har du frågor om tjänsten maila till Josefine Högne, Event & PR Manager på josefine.hogne@lyko.com
PS. Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
Lyko är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Ersättning
