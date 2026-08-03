EU-Ekonom
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-08-03
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Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
KTH söker nu kvalificerad och engagerad EU-ekonom till verksamhetsstödet. Rollen som EU-ekonom spelar en viktig roll i att stödja skolans institutioner och deras forskare/projektledare i ekonomiadministrativa frågor inom EU-finansierade projekt.
Som EU-ekonom hos oss kommer du att ansvara för den ekonomiska handläggningen av forskningsprojekt, från kalkyl inför bidragsansökan, budgetering vid beviljat projekt till redovisning av projektet. Arbetet sker i nära samarbete med skolans forskare/projektledare. I arbetet ingår uppgifter så som:
rådgivning och stöd i kalkyl inför ansökningar
projektbudgetering efter beviljade ansökningar
bokslut samt uppföljning av intäkter och kostnader inom EU-finansierade bidragsprojekt. finansiell rapportering till finansiär samt deltagande i revisioner i enlighet med EU:s regelverk och KTH:s interna riktlinjer
kommunikation med EU-kommissionen och medverkande partners för att säkerställa efterlevnad av ekonomiska och administrativa krav
stödja forskare i hela projektcykeln, från ansökan till avslutade projekt med fokus på ekonomiadministrativa uppgifter
andra uppgifter kan även förekommaKvalifikationerKvalifikationer
Kandidatexamen inom ekonomiområdet eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att arbeta med redovisning och uppföljning
Kommunikativ förmåga och förmågan att förklara ekonomiska koncept på ett begripligt sätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift – båda språken krävs i det dagliga arbetet då vi arbetar i en internationell miljö
Goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av att arbeta i större affärssystem som t.ex. Agresso, SAP eller liknande
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som EU-ekonom behöver du vara självständig, strukturerad, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Därtill behöver du ha pedagogisk insikt och trivas i en miljö med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Meriterande
Erfarenhet av att självständigt arbeta med redovisning, bokslut och rapportering av bidragsfinansierade projekt
Erfarenhet av att arbeta med budget och prognos och att stödja en ledningsfunktion i ekonomiska frågor.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom KTH eller annat lärosäte alternativt annan forskningsintensiv organisation eller myndighet
Erfarenhet av att arbeta i Agresso.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Jeanette Jakobsson jejak@kth.se Jobbnummer
10020353