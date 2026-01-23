Etappchef Kriminalvårdsanstalt Trelleborg
Arbetar du i dag som erfaren projektchef och har mångårig erfarenhet att driva projekt? Till detta projekt behöver vi stärka upp med en erfaren etappchef som kan bli en viktig del av vårt team. Det här är rollen för dig som trivs med att arbeta i stora projekt där du får möjlighet att utveckla dig i din yrkesroll och leda arbetet framåt mot satta mål. Som en del av vårt team får du bidra till ett samhällsviktigt uppdrag, där din insats gör skillnad för rättssäkerhet och framtidens kriminalvård.
Om projektet KVA Trelleborg
KVA Trelleborg är en av Sveriges största kriminalvårdsanläggningar, med en byggyta på 110 000 kvadratmeter, som NCC i samverkan med Specialfastigheter bygger åt Kriminalvården. Projektet utförs av en helt integrerad organisation mellan NCC och Specialfastigheter, samverkan fullt ut! Byggstart är våren 2026 och själva byggtiden kommer ta 4 till 6 år.
Tjänsten som etappchef
Tjänsten innebär att du har ett övergripande ansvar för din etapps framdrift, ekonomi och medarbetare. I rollen som etappchef har du ett ansvar att genomföra arbetet tillsammans med projektorganisationen inom bestämda tids- kvalitets- och kostnadsramar.
Utifrån de givna förutsättningar som finns sätter ni tillsammans engagerande mål och finner effektiva produktionslösningar. Du har ett övergripande ekonomiskt ansvar för din etapp i projektet och ansvar för att vi driver och följer upp projektet enligt vårt gemensamma sätt att arbeta.
Tjänsten innebär personalansvar för medarbetare som du som etappchef leder, stöttar i utveckling och utmaningar i det dagliga arbetet. Som etappchef hos oss har du också många kontaktytor och det är av största vikt att du värderar en god dialog, samverkan och samarbete såväl inom teamet, internt på NCC samt externt med kund och underentreprenörer.
Våra byggarbetsplatser ska präglas av ordning och struktur, vilket skapar en trygg och trivsam arbetsmiljö. För att du ska känna dig hemma hos oss ser vi gärna att dessa värderingar är lika självklara för dig.
I rollen som etappchef rapporterar du till Produktionschef och deltar med andra etappchefer i ledningsgruppen för produktionen.. Flera etapper kommer att startas upp kontinuerligt vilket kommer att innebära att ni delar med er av resurser, idéer och erfarenheter.
Din profil som etappchef
För att vara framgångsrik och trivas i rollen som etappchef hos oss söker vi dig som har en gedigen erfarenhet av att driva projekt samt erfarenhet av att leda genom andra. Du har en byggteknisk utbildning i kombination med dokumenterad ledarerfarenhet från byggproduktion. Det är meriterande om du har arbetat med större, komplexa projekt.
Du har mycket goda kunskaper i projektstyrning vilket innefattar planering, produktionskalkyler, riskbedömningar, ekonomisk uppföljning och olika produktionsmetoder. Vi ser gärna att du drivs av att göra bra affärer, är bra på att kommunicera och samverka med andra samt intresse av produktionsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper för tjänsten. Du kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du är en ledare som inspirerar genom tydlig kommunikation och gott samarbete. Med ditt engagemang skapar du en kultur där människor trivs och utvecklas, samtidigt som du bygger starka relationer med medarbetare, kund och andra samarbetspartners. Tillsammans förverkligar vi visionen att KVA Trelleborg ska vara en förebild för ett hållbart samhällsbyggande där innovation och omsorg om resurser går hand i hand.
Om Building Division Stora Projekt
Divisionen Building Stora Projekt utvecklar och leder komplexa byggprojekt med ett ordervärde i storleksordningen 1,5 miljarder eller mer.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Tjänsten är på heltid, tills vidare i projekt KVA Trelleborg. Tillsättningen av tjänsten erfordrar facklig information/förhandling. Placeringsort är Trelleborg.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Urval, intervjuer och återkoppling sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-02-15. Har du ytterligare frågor om tjänsten kontakta Anders Gullberg, Produktionschef, 072-208 42 09 . Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Martin Lindskog, HRBP, 0703-299706.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
