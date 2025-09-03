Eskilstuna Pastorat söker Församlingsadministratör
2025-09-03
Om arbetsplatsen
Eskilstuna pastorat är fyra församlingar, två förskolor och en begravningsverksamhet (utsedd till årets bästa 2022). Stödfunktionen har en bred kompetens vilket gör att församlingarna kan fokusera på sin verksamhet.
Har du erfarenhet av administrativt arbete, schemaplanering och god data- och systemvana? Är du strukturerad, flexibel och serviceinriktad? Se hit!
Vi söker nu dig som vill bli en del av pastoratets stödfunktion i rollen som församlingsadministratör inom schemaläggning/ bemanning och dokument/ärendehantering. Tjänsten är placerad i Kyrkans hus i centrala Eskilstuna men en del arbete utförs ute i våra församlingar. Varmt välkommen med din ansökan senast den 10/9! Urval och intervjuer kommer ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
I rollen får du en varierad och betydelsefull vardag där du är ett viktigt stöd i församlingarnas verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
• Arbeta med bemanning av personal i församlingarna och säkerställa att verksamheten fungerar på bästa sätt.
• Arbeta med schemaläggning, tidrapportering, bereda ärenden och viss lönehantering för församlingarnas medarbetare.
• Hantera dokumentation i ärendehanteringssystemet 360
• Vara församlingsrådssekreterare och hantera kallelser, dagordningar och protokoll till församlingsråden.
• Administrera och hålla ordning i olika interna system samt bidra till en smidig diariehantering.
• Ansvara för planering av 16-veckorsscheman och begravningsscheman.
• Ge administrativt stöd till församlingsherdar i deras uppdrag.
• Vara ute i både församlingarna och på Kyrkans hus.Kvalifikationer
Vi vill att du har:
• Gymnasiekompetens
• Eftergymnasial utbildning inom administration, registratur och diarieföring, arkivvetenskap, informationsförvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God aktuell datorvana och erfarenhet av administrativa IT-system
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort krävs
Meriterande:
• God/aktuell kunskap om arbete med diarieföring, bereda ärenden, ärende- och dokumenthantering, schemaläggning
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, stift, pastorat eller annan organisation med liknande krav på informationshantering.
• Tillgång till egen bil meriterande då resor inom Pastoratet är vanligt förekommande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar!
Vad erbjuder vi dig?Vi erbjuder individuell lönesättning, ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid/distansarbete (8h/v) och utbildningar som bidrar till din kompetensutveckling. Inte minst erbjuder vi dig kompetenta och engagerade medarbetare.
I den här rekryteringen kan det komma att tillämpas arbetspsykologiska tester som en del av urvalet. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kontakt
Kanslichef
Johan Fournér Winghamre johan.winghamre@svenskakyrkan.se 016-403 37 11 Jobbnummer
