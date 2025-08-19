Erfarna lönekonsulter sökes för interimsuppdrag
2025-08-19
Är du lönespecialist och redo för nästa uppdrag som interimskonsult?
Just nu ser vi på Andara Group en ökad efterfrågan från våra kunder som söker erfarna lönespecialister - både för hel- och deltidsuppdrag, på kortare och längre tid.
För många verksamheter är detta årets mest intensiva period - och lönefunktionen är avgörande för att allt ska flyta. Därför söker vi dig som snabbt kan kliva in, bidra med din expertis och skapa trygghet i löneprocessen.
Exempel på uppdrag:
Täcka upp under en rekryteringsprocess som drar ut på tiden
Temporärt ersätta lönechef eller lönespecialist
Leda specifika projekt, t.ex. lönekartläggning eller systembyte
Vi söker dig med erfarenhet av:
Löneberäkning, löneutbetalningar och lönespecifikationer
Tidsredovisning, reseräkningar och utlägg
Pensioner, försäkringar och årsskiftesrutiner
Arbetsrätt, avtalstolkning och rapportering
Myndighetskontakter, t.ex. med Försäkringskassan, Migrationsverket och SCB
Att vara konsult via Andara Group innebär flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och en trygg samarbetspartner som står vid din sida genom hela uppdraget.
Som underkonsult hos Andara Group väljer du själv vilka uppdrag du vill ta. Du styr över din tid och vi hjälper dig att hitta uppdrag som passar din kompetens, tillgänglighet och ambition.
Låter det intressant? Registrera ditt CV hos oss, så kontaktar vi dig när rätt uppdrag dyker upp.
Frågor? Välkommen att höra av dig till Linda Gadd, ansvarig rekryterare, på linda.gadd@andaragroup.se
.
