Erfarna lönekonsulter sökes för interimsuppdrag

Andara Group AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-08-19


Är du lönespecialist och redo för nästa uppdrag som interimskonsult?
Just nu ser vi på Andara Group en ökad efterfrågan från våra kunder som söker erfarna lönespecialister - både för hel- och deltidsuppdrag, på kortare och längre tid.
För många verksamheter är detta årets mest intensiva period - och lönefunktionen är avgörande för att allt ska flyta. Därför söker vi dig som snabbt kan kliva in, bidra med din expertis och skapa trygghet i löneprocessen.

Exempel på uppdrag:

Täcka upp under en rekryteringsprocess som drar ut på tiden

Temporärt ersätta lönechef eller lönespecialist

Leda specifika projekt, t.ex. lönekartläggning eller systembyte

Vi söker dig med erfarenhet av:

Löneberäkning, löneutbetalningar och lönespecifikationer

Tidsredovisning, reseräkningar och utlägg

Pensioner, försäkringar och årsskiftesrutiner

Arbetsrätt, avtalstolkning och rapportering

Myndighetskontakter, t.ex. med Försäkringskassan, Migrationsverket och SCB



Att vara konsult via Andara Group innebär flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och en trygg samarbetspartner som står vid din sida genom hela uppdraget.
Som underkonsult hos Andara Group väljer du själv vilka uppdrag du vill ta. Du styr över din tid och vi hjälper dig att hitta uppdrag som passar din kompetens, tillgänglighet och ambition.
Låter det intressant? Registrera ditt CV hos oss, så kontaktar vi dig när rätt uppdrag dyker upp.
Frågor? Välkommen att höra av dig till Linda Gadd, ansvarig rekryterare, på linda.gadd@andaragroup.se.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andara Group AB (org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/

Arbetsplats
Andara Professionals

Kontakt
Linda Gadd
linda.gadd@andaragroup.se
0720199209

Jobbnummer
9465835

