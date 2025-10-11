Erfarna HCT-förare med CE-behörighet sökes
Al-Saadi Cargo Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-10-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Al-Saadi Cargo Transport AB i Göteborg
Al-Saadi Cargo Transport AB söker nu skickliga och erfarna CE-förare med erfarenhet av HCT (High Capacity Transport) för körningar som utgår från Göteborgs hamn.
Du kommer att köra 34-meters link-ekipage med containertransporter mellan hamnen och våra kunder runt om i Sverige. Arbetet innebär att hämta containrar i Göteborgs hamn, leverera till kund för tömning och därefter återvända med tomma containrar till hamnen. Arbetet är inte fysiskt krävande - ingen lastning, lossning eller lastsäkring behövs.
Vi arbetar dagtid vardagar, måndag till fredag, utan helgkörningar. Observera att det kan förekomma långa arbetsdagar och övernattningar i bilen ett par dagar i veckan.Publiceringsdatum2025-10-11Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen krävs att du:
Har CE-behörighet samt erfarenhet av att köra HCT-ekipage (34 m link)
Talar svenska eller engelska
Är ordningsam, självgående och har god planeringsförmåga
Kör lugnt och ansvarsfullt, med respekt för både fordon och medtrafikanter
Vi erbjuder
Hos oss får du ett trivsamt och självständigt arbete där du har stort eget ansvar:
Egen lastbil - du delar inte fordon med andra förare
Möjlighet att ha bilen hemma (efter överenskommelse)
Fast månadslön, fullt traktamente och semesterersättning
Tillgång till arbetsledning och vägledning under hela arbetsdagen
En stabil och familjär arbetsmiljö där vi värdesätter trygghet, trivsel och kvalitet
Scania-fordon i gott skick - vi lyssnar gärna på förarens önskemål för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö
Vi är flexibla med ledighet och värnar om balansen mellan arbete och fritid. Hos oss får du vara en del av ett mindre, engagerat team där föraren alltid står i fokus.
Anställningsform:
Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställningTillträde
Omgående
Arbetsort:
Utgår från Göteborg
Arbetstid:
Dagtid, måndag-fredag (helgfria vardagar)
Om arbetsgivaren
Al-Saadi Cargo Transport AB är ett åkeri baserat i Göteborg som utför containertransporter med fokus på kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Vi arbetar nära våra kunder och värdesätter långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare.
Vill du bli en del av vårt team?
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: Shahed.jassim@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HCT Förare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Al-Saadi Cargo Transport AB
(org.nr 559530-1747) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Shahed Jassim Shahed.jassim@hotmail.com Jobbnummer
9552131