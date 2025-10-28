Erfaren webbredaktör
Techniqsolutions Sweden AB / Journalistjobb / Stockholm Visa alla journalistjobb i Stockholm
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techniqsolutions Sweden AB i Stockholm
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Bilsajten Carup.se söker en webbredaktör som kan redigera och skriva engagerande artiklar om bilar och motorbranschen. Vi är en oberoende sajt med de senaste nyheterna om bilar och trafik och vill inspirera och guida läsarna i bilarnas spännande värld.
Du måste ha erfarenhet av redaktionellt arbete och bör vara vara utbildad journalist. Det är en stark merit om du har vana från webbpublicering eller redigering från dagspress och vet hur man presenterar material på webben på ett engagerande sätt.
Om rollen:
Som webbredaktör hos Carup kommer du bland annat att
Redigera artiklar och nyheter om bilar, trafik och bilägande.
Publicera artiklar på webben och hitta engagerande bilder
Skriva nyheter om bilar och trafik.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en kreativ person som är duktig på att presentera spännande historier på ett engagerande sätt. Du bör vara noggrann och stresstålig.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av webbpublicering och/eller dagspressredigering
Intresse och kunskap om bilar
Öga för bilder och magkänsla för rubriker
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
Kunskaper i vanliga program som t ex PhotoshopPubliceringsdatum2025-10-28Om företaget
Vi jobbar mestadels på distans. Välkommen med din ansökan till: maths.nilsson@carup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: maths.nilsson@carup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techniqsolutions Sweden AB
(org.nr 556793-6900), https://carup.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maths Nilsson maths.nilsson@carup.se 0733345829 Jobbnummer
9578630