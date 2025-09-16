Erfaren VVS-tekniker - Stockholm
Erfaren VVS-tekniker till samhällsviktigt uppdrag i Stockholm
Här är ingen dag den andra lik - ena stunden arbetar du med planerat underhåll och tillsyn, nästa stund löser du en akut reparation snabbt och smidigt. Låter det som något för dig? Då vill vi gärna att du blir en del av vårt team på Lassila & Tikanoja!
Tjänsten
Som VVS-tekniker hos oss ansvarar du för att VVS-systemen på Södersjukhuset fungerar som de ska. Du blir en viktig del i att skapa en trygg och fungerande vårdmiljö - ett arbete som verkligen gör skillnad.
Tjänsten innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
• Sköta planerat underhåll av VVS-system.
• Rycka in vid akuta fel och lösa dem med hög servicekänsla.
• Utföra rörinstallationer och arbeta med undercentraler.
• Föreslå förbättringar och rapportera avvikelser.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor. Vårt team består av 23 engagerade tekniker som beskriver sig som hjälpsamma, lösningsorienterade och alltid redo att stötta varandra.
Att arbeta i sjukhusmiljö är speciellt - vi planerar våra jobb så att vården störs så lite som möjligt. Det gör rollen både utmanande och meningsfull.
Vem är du?
Vi söker dig som är självständig och trygg i din yrkesroll, med en stark servicekänsla och förmåga att tänka kreativt när situationen kräver det. Du är en problemlösare som är mån om att leverera kvalitet i allt du gör.
Vi ser gärna att du har:
• Teknisk VVS-utbildning eller motsvarande kompetens.
• Några års erfarenhet av VVS-arbete.
• Erfarenhet av rörinstallationer, undercentraler och service (meriterande).
• God datorvana, då all rapportering sker digitalt.
• B-körkort.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos oss får du tryggheten av att arbeta i ett stort och stabilt företag med lång erfarenhet av projektering, installation och service. Samtidigt får du möjlighet att utvecklas kontinuerligt - nya tekniska lösningar, avancerade system och tekniktäta byggnader gör att du ständigt kan bredda din kompetens.
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Albert Ribeh på telefon 072-238 48 59.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lassila & Tikanoja FM AB
(org.nr 556473-2260) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lassila & Tikanoja FM Jobbnummer
9510641