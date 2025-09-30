Erfaren systemadministratör | Lernia | Eskilstuna
2025-09-30
Ta chansen att bli en del av ett dynamiskt team hos vår kund och arbeta med IT-support och administration i en internationell miljö. Här får du möjlighet att utvecklas inom digitala tjänster, påverka kundupplevelsen och bidra till spännande plattformsövergångar. Din insats gör skillnad varje dag!Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som Systemstödadministratör kommer du att hantera supportärenden, administrera order och säkerställa korrekt kunduppsättning, leda plattformsövergångar, städa och matcha masterdata, samt ansvara för återförsäljarintroduktion och andra migreringsaktiviteter hos vår kund.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom digital kommunikation och IT, med starka kommunikationsfärdigheter. Du behärskar engelska flytande, både i tal och skrift, och har erfarenhet av att arbeta med kundsupport och orderhantering. Du har även vana vid att hantera datamigrering och master data-rengöring. Det är viktigt att du är serviceinriktad och trivs med att arbeta i en teamorienterad miljö. Tjänsten är placerad i Eskilstuna och du arbetar på plats i kundens lokaler.
Meriterande
Det är meriterande om du har kunskap om Salesforce och erfarenhet av återförsäljarfakturering och automatiseringsaktiviteter. En öppen inställning till olika arbetsuppgifter inom området är också en fördel, samt god initiativförmåga. Tidigare erfarenhet av att arbeta med återförsäljarintroduktion samt utbildning och datahantering vid plattformsövergångar kan ge dig en extra fördel i ansökningsprocessen. Att ha ett kundfokuserat arbetssätt är dessutom en värdefull egenskap. Goda kunskaper i svenska är meriterande. Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för uppdraget.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Hanna Karlsson via e-post: hanna.karlsson@lernia.se
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9532546