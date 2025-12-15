Erfaren svetsare sökes
Kreativ Bemanningspartner i Nässjö AB / Svetsarjobb / Jönköping Visa alla svetsarjobb i Jönköping
2025-12-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kreativ Bemanningspartner i Nässjö AB i Jönköping
Dokumenterat erfarna svetsare sökes
Kreativ Bemanningspartner i Nässjö AB söker nu dokumenterat erfarna svetsare för uppdrag hos kund inom industri- och verkstadsverksamhet.
Tjänsten kräver hög yrkesskicklighet, god säkerhetsmedvetenhet och fungerande kommunikation på svenska.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Arbetet innebär kvalificerad svetsning enligt tekniska ritningar, instruktioner och gällande standarder.
Du arbetar självständigt och ansvarar för att arbetet utförs med rätt kvalitet, säkerhet och dokumentation.
Dokumenterat erfarna svetsare sökes
Kreativ Bemanningspartner i Nässjö AB söker nu dokumenterat erfarna svetsare för uppdrag hos kund inom industri- och verkstadsverksamhet.
Tjänsten kräver hög yrkesskicklighet, god säkerhetsmedvetenhet och fungerande kommunikation på svenska.Om tjänsten
Arbetet innebär kvalificerad svetsning enligt tekniska ritningar, instruktioner och gällande standarder.
Du arbetar självständigt och ansvarar för att arbetet utförs med rätt kvalitet, säkerhet och dokumentation.
KRAV - Obligatoriska
För att vara aktuell för tjänsten måste samtliga krav nedan vara uppfyllda:
Dokumenterad yrkeserfarenhet som svetsare
Giltiga och relevanta svetscertifikat enligt gällande standarder
(exempelvis ISO 9606 / EN 287, beroende på metod)
Giltigt certifikat för Heta Arbeten
Dokumenterad kompetens inom en eller flera av följande svetsmetoder:
MIG/MAG
TIG
MMA (pinne)
Förmåga att läsa, förstå och arbeta efter ritningar på svenska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då kommunikation, säkerhetsgenomgångar och dokumentation sker på svenska
God kännedom om gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
Vi erbjuder
Anställning via Kreativ Bemanningspartner AB (KBP AB)
Villkor enligt gällande kollektivavtal
Tjänstepension
Trygga anställningsvillkor
Möjlighet till långsiktiga uppdrag för rätt person
Urval sker löpande, så skicka in ditt CV snarast möjligt till: ansok@kbpab.se
Endast sökande som uppfyller samtliga krav kommer att beaktas.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: ansok@kbpab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kreativ Bemanningspartner i Nässjö AB
(org.nr 559475-0407) Arbetsplats
KBP AB Jobbnummer
9644351