Erfaren stängselmontör

2026-02-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Sten & Vägarbeten är ett av Värmlands största mark- och anläggningsföretag, med rötter som sträcker sig tillbaka till slutet av 1950-talet och i nuvarande regi sedan 1971. Med cirka 50 anställda utför vi större markentreprenader åt kommuner och myndigheter enligt LOU, samt uppdrag för privata aktörer.
Verksamheten är organiserad i flera specialiserade avdelningar för stängsel, större entreprenader och mindre löpande markprojekt, vilket ger oss bred kompetens och gör oss till en komplett och pålitlig partner inom mark och anläggning.
Nu söker vi på Sten & Vägarbeten AB en yrkesarbetare inom stängsel till vår verksamhet i Karlstad.
Om jobbet
Vi är en arbetsgrupp med cirka 60 medarbetare, varav 10 tjänstemän och 50 yrkesarbetare. Med många spännande projekt på gång behöver vi nu förstärka vårt team med dig som har erfarenhet eller intresse för arbete med stängselmontage.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och positivt gäng där kvalitet och lagarbete står i centrum. Vi arbetar med olika typer av stängsellösningar - från industristängsel och områdesskydd till villastängsel och grindar. Projekten finns huvudsakligen runt Karlstad, men även i andra delar av Värmland och angränsande län.
Om rollen
Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och strukturerad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du tar ansvar för att leverera ett gott resultat. Du uppskattar variation i arbetsuppgifterna och är inte rädd för att ta i där det behövs. Tidvis förekommer resor och arbete på annan ort.
Som yrkesarbetare inom stängsel kommer dina arbetsuppgifter bland annat att inkludera:
Montering av industristängsel, panelstängsel och villastängsel
Montering av grindar, bommar och andra tillhörande detaljer
Förberedande markarbete i samband med montage
Service och reparation av befintliga stängselKvalifikationer
Intresse och förståelse för bygg- eller markarbeten
God fysik och förmåga att arbeta utomhus i varierande väder
Strukturerad och noggrann i ditt arbete
Trivs med att arbeta självständigt och i grupp
Lösningsorienterad och initiativtagandeKvalifikationer
Giltigt B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av stängselarbete eller liknande montage
Maskinvana eller utbildning inom anläggning
Förarbevis för grävmaskin eller andra relevanta behörigheter
Rekryteringsprocessen
Vi tillämpar löpande urval för tjänsten. Du ansöker via länken nedan.
För mer information om företaget, besök www.sten-vag.se.
Välkommen med din ansökan!
Sten & Vägarbeten AB, med lång erfarenhet, är en del av Svea H-koncernen (www.sveah.se). Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och anläggning och arbetar brett mot olika kundkategorier. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med cirka 90 anställda i koncernen är vår ambition att fortsätta växa och stärka vår position inom Värmland och angränsande län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: kristin.backe@sveah.se
Detta är ett heltidsjobb.
Sten & Vägarbeten AB (org.nr 556874-1481), http://www.sten-vag.se
Rådalsvägen 10
)
653 50 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Produktionschef
Produktionschef Dan Berglund dan.berglund@sten-vag.se 070-328 37 99
