Erfaren solfilmsmontör sökes till Göteborg

Shark Bemanning AB / Montörsjobb / Ale
2026-07-16


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Har du erfarenhet av montering av solfilm och söker en långsiktig möjlighet? Då kan detta vara tjänsten för dig!
SHARK Bemanning söker nu en erfaren solfilmsmontör till en av våra kunder i Göteborg. Du kommer att inleda din anställning hos SHARK Bemanning under en 6 månaders provanställning, med målsättningen att därefter bli erbjuden en tillsvidareanställning direkt hos kundföretaget.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som solfilmsmontör (krav).

Är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer.

Kan arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete.

Trivs med kundkontakt

Har B-körkort

Vi erbjuder:
En långsiktig tjänst hos ett etablerat företag i Göteborg.

6 månaders anställning via SHARK Bemanning med goda möjligheter till övertag av kund.

Heltid, dagtid.

Marknadsmässig lön och goda anställningsvillkor.

En varierande arbetsdag och ett härligt arbetslag.

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080388-2103604".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Lindholmen Science Park (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
10004426

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