Erfaren socionom till Barnenheten
Österåkers Kommun / Socialsekreterarjobb / Österåker Visa alla socialsekreterarjobb i Österåker
2026-06-18
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Inom socialförvaltningen är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. När du arbetar här kan du vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vi utreder och beslutar om stöd till barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i behov av stöd i olika livssituationer. Tillsammans arbetar vi för att ge den högsta kvaliteten på den service vi erbjuder.
Är du en erfaren socialsekreterare inom myndighestutövning barn och unga? Trivs du med utredningsarbete och vill bidra med din kunskap, stabilitet och yrkesskicklighet i en barnenhet 0-12? Då kan du vara den vi söker.
Vår enhet består av en enhetschef och åtta socialsekreterare och vi samverkar ofta med våra andra enheter på avdelningen. Hos oss arbetar vi oftast två och två i våra utredningar då det skapar trygghet, hög kvalitet och goda möjligheter till kollegialt stöd. Vi som grupp trivs bra tillsammans, har en stor öppenhet och trygghet i vårt samarbete med varandra. Hos oss är feedbackkultur och struktur viktiga delar i vår gemensamma arbetsmiljö och vi drivs av engagemang, proffessionalitet och en stark vilja att göra skillnad för barn och deras familjer. Vi har regelbunden handledning med systemisk inriktning och är med i Yrkesresan. Signs of Safetys förhållningssätt är en grund på avdelningen som vi tillämpar i arbetet med familjer och i vår enhet. Kompetens som EARL och barnsamtal har vi förstärkt enheten med och nu inför vi metodstödet IRISK på avdelningen. Vi står inför en implementering av IRISK som du kommer vara med i från början.
Hos oss har man möjlighet till två dagars distansarbete om arbetet tillåter. Andra uppskattade förmåner är friskvård 1 h i veckan, 3200 kr i friskvårdsbidrag årligen och möjlighet att omvandla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar. Därtill finns ett gym bredvid vår avdelning.
Arbetsplatsen ligger på promenadavstånd från stationen i centrala Österåker.
Ditt nya jobb
En av våra medarebetare går vidare till annat yrke inom socialt arbete och vi söker en ersättare, som blir en viktig del i vår verksamhet. På avdelningen barn och unga finns vår mottagningsenhet, ungdomsenhet öppenvårdsenhet vilka vi ofta samarbetar med. När barn familjehemsplaceras går handläggningen över till enheten för familjehem, där även familjerätten finns.
Du kommer utreda barns behov och följa upp insatser enligt SoL, lagen om placering av barn i skyddat boende och LVU. Utifrån din erfarenhet är du van att arbeta som både huvud- och medhandläggare och kan ge förstärkt stöd i planering och processerna som föreligger i en utredande enhet.Publiceringsdatum2026-06-18Profil
Vi söker dig som är erfaren och stabil i din yrkesroll och trygg i handläggningens alla delar. Du har socionomexamen och flerårig och aktuell erfarenhet från området barn och unga, inom myndighetsutövning. Du är självgående och tar ansvar för att driva och strukturera ditt arbete och håller tidsramar. Du har ett helhetsperspektiv och pedagogisk förmåga som gör att du kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.
Du är van att ta ansvar, göra självständiga bedömningar och bidra till en rättssäker och kvalitativ process. Samtidigt vill du vara en del i ett sammanhang där vi stöttar varandra och vill utvecklas tillsammans.
Meriterande är:
Erfarenhet av att arbeta med Signs of Safetys förhållningssätt och IRISK, mentorsskap inom barn och unga eller stödjande funktion inom området.
B körkort.
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsvillkor
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 38 000-52 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens. I vissa fall kan mer seniora kandidater erbjudas högre lön inom rollens totala spann.https://www.osteraker.se/4.44fe6fa019e40e754cd3c2a.html
Det är vårt kollektivavtal som reglerar villkoren för anställningen såsom lön, arbetstid, ersättningar och övriga förmåner inom sektorn.
Anställningsform
TillsvidareanställningTillträde
Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2 juli 2026.
Registerutdrag kommer att kontrolleras före tillsättning och medtas till intervju.
Låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker.4.71681f6a17d7773cad81958.html
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker/kommunensomarbetsgivare/fackligaorganisationer.4.71681f6a17d7773cad81c97.html.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers Kommun
(org.nr 212000-2890), https://www.osteraker.se/
184 39 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Österåkers kommun Kontakt
Enhetschef
Carine Berg carine.berg@osteraker.se +46854081224 Jobbnummer
9969759