Erfaren Snickare/Montör

Vi söker nu 1st självgående snickare/montör till Norrtälje med omnejd. I denna tjänst kommer du tillsammans med duktiga medarbetare arbeta med en variation av arbetsuppgifter som bland annat innebär montage av fönster, dörrar, garageportar, industriportar samt ombyggnationer.
I tjänsten kommer du ha en egen servicebil och utgår ifrån din egna bostad ut till arbetsplatsen och arbetet utförs i huvudsak i Stockholms län. Inom företaget får du möjlighet till kompetensutveckling inom de områden du arbetar med.Profil
Vi ser gärna att du är en snickare/montör som innehar några års erfarenhet av att montera fönster, dörrar och garageportar och erfarenhet från byggbranschen. Vidare behärskar du svenska i tal och skrift.
Hög social kompetens och känsla för service är något som vi värdesätter. Du behöver vara händig och ha goda kunskaper inom diverse snickerier.
Arbetet utförs till stor del tillsammans med dina kollegor varpå samarbetsförmåga är en viktig egenskap.
Som medarbetare är du företagets ansikte utåt och ansvarar för kontakt med privatkunder och företagskunder samt bostadsrättsföreningar.
Vi söker därför dig som är serviceinriktad, självgående och ordningsam, med en härlig inställning och attityd.Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av montage av fönster, dörrar och garageportar
Välkommen med din ansökan
Tjänsten är på heltid. Vi tillämpar tillsvidareanställning med en inledande sex månaders provanställning.
Eventuella frågor om tjänsterna besvaras via mail av Jimmy Axelsson, jimmy.axelsson@roslagsfonster.se
Vi rekryterar löpande så mejla din ansökan så snart som möjligt. Ansökan innehållande CV och personligt brev skickas till info@roslagsfonster.se
. Märk din ansökan "Snickare/montör Norrtälje".
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Rekryteringsansvarig
Jimmy Axelsson jimmy.axelsson@roslagsfonster.se 0705513424 Jobbnummer
