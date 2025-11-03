Erfaren servicetekniker
2025-11-03
Gillar du teknik och att jobba med service?
Vi söker nu erfarna servicetekniker till vårt tröskteam i Svedala.
Har du tekniskt intresse, utbildning och eller erfarenhet av service och reparationer av tunga maskiner och ett stort intresse för lantbruksmaskiner då är du varmt välkommen att söka till oss på Agro Maskiner.
Som servicetekniker på Agro Maskiner kommer du att jobba i en omväxlande roll med felsökning, reparationer och service av lantbruksmaskiner, framför allt New Hollands tröskor. Arbetet utförs inne i våra verkstäder men även ute i fält för att hjälpa och serva våra kunder på plats, självständigt eller tillsammans med övriga i verkstadsteamet.
Dina erfarenheter och kunskaper
Fordonsteknisk utbildning eller praktisk erfarenhet av tunga fordon, lantbruksmaskiner eller entreprenadmaskiner.
Grundläggande kunskaper inom el/hydraulik och goda tekniska kunskaper.
B-körkort är ett krav då det i arbetet förekommer reparationer ute i fält, majoriteten av resorna sker över dagen.
Du behärskar svenska och engelska språket i tal och skrift och har datorvana.
Meriterad är du om du har arbetat i liknande verksamhet.
Dina egenskaper
Du har stort intresse för maskiner och teknik. Som person är du ansvarsfull, engagerad, initiativrik, noggrann och gillar utmaningar. Ett stort kundfokus samt ordning och reda på din arbetsplats är för dig en självklarhet. Du tycker om att arbeta självständigt men är även en lagspelare som ned enkelhet samarbetar.
Vad vi erbjuder dig
Agro Maskiner erbjuder ett spännande och utvecklande arbete med marknadsledande produkter och stabila leverantörer med god teknisk support. Vi erbjuder interna utbildningar och externa utbildningar från våra maskinleverantörer löpande för att du ska upprätthålla kunskap inom den senaste tekniken. Du blir en viktig del i vårt team tillsammans med övriga medarbetare inom Agro Maskiner, ett engagerat team i ständig utveckling med mycket framåtdriv.
Hos Agro Maskiner kommer du att arbeta i ett företag med familjär anda, en platt organisation med korta beslutsvägar. Vi har kollektivavtal och fina förmåner för våra anställda.
Agro Maskiner finns på 6 orter i Skåne och Södra Halland, totalt i företaget är vi 100-talet anställda varav ca 45 servicetekniker. Vi säljer och servar världsledande varumärken som New Holland, JCB, Pöttinger, HE-VA, Giant, Husqvarna, Stihl, Polaris, m.fl.
Frågor om tjänsten besvaras av Christina Alexandersson, mobil: 0765-264656, mail: jobb@agromaskiner.se
Urval sker löpande, vi välkomnar därför din intresseanmälan snarast möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: jobb@agromaskiner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker Svedala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agro Maskiner Billesholm AB
(org.nr 556628-8824)
Svarvaregatan 13 (visa karta
)
233 51 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Agro Maskiner Svedala Kontakt
Personalchef
Christina Alexandersson christina.alexandersson@agromaskiner.se 0765264656 Jobbnummer
9586679