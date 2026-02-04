Erfaren Robotprogrammerare
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning av jobbet
Som Erfaren Robotprogrammerare kommer du att spela en nyckelroll i utvecklingen av avancerade automationslösningar för industriella anläggningar. Du ansvarar för att skapa effektiva, säkra och driftsäkra robotapplikationer som möter kundens behov. Rollen är tekniskt utmanande och varierande, med arbetsuppgifter som spänner över hela projektets livscykel.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Systemering och programmering av robotapplikationer för olika industriella processer
Integration med PLC-, HMI- och SCADA-system för att säkerställa en komplett automationslösning
Driftsättning och optimering av robotceller och tillhörande styrsystem
Felsökning och problemlösning vid tekniska utmaningar, både i projektfasen och vid kundsupport
Säkerställa att lösningarna uppfyller höga krav på funktion, kvalitet och säkerhet
Exempel på arbetsmoment under en vanlig vecka:
Delta i anbudsarbete genom att ta fram tekniska lösningar och kalkyler för kundanläggningar
Arbeta i projektteam på kontoret med design, programmering och testning av robotapplikationer
Utföra felsökning hos kund för att snabbt åtgärda driftproblem och minimera produktionsstopp
Vara uthyrd till kund för att förstärka deras organisation och bidra med din expertis
Rollen erbjuder frihet att utvecklas utifrån dina intressen. Du kan bli en bred kompetensresurs som fungerar som stöd för kollegor och kunder, eller välja att specialisera dig inom ett smalare område och bli expert på exempelvis avancerad robotteknik, vision-system eller säkerhetslösningar.
Du blir en del av ett engagerat team med stark samarbetskänsla där alla hjälper varandra. Arbetsmiljön är flexibel med möjlighet att kombinera arbete på kontoret och distansarbete vid behov. Kvalifikationer
Samarbete är avgörande - du arbetar nära kollegor, leverantörer och underentreprenörer för att nå gemensamma mål. Kommunikation är lika viktig; du uttrycker dig klart och enkelt, delar relevant information och söker aktivt upp den när det behövs. Du behöver ha hög stresstålighet, vilket innebär att du tänker logiskt och utstrålar lugn och trygghet även i pressade situationer. Slutligen är du drivande och ambitiös - du tar initiativ och kliver självmant in i rollen som ledande programmerare när det krävs.
Krav
Minst 5 års erfarenhet av programmering av robotapplikationer
Dokumenterad erfarenhet av simulering, programmering och driftsättning av robotar från fabrikat ABB, KUKA, Yaskawa eller Fanuc
Relevant teknisk utbildning inom automation, mekatronik eller motsvarande
Kunskap i simulering, programmering och driftsättning av robotar
Svenska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av programmering inom PLC-, HMI- och SCADA-system
Kunskap i PLC- och SCADA-system som ABB, Siemens, Allen Bradley, Intouch, Citect, Ignition
Fördjupning inom robotteknik eller industriell automation
Engelska, både muntligt och skriftligt
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-02-28. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktuppgifter
Magnus Axelsson - Service area manager Oskarshamn magnus.axelsson@afry.com
• 46 10 505 66 83
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
