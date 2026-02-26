Erfaren Restaurangchef sökes
Uncle Shark AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-02-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uncle Shark AB i Helsingborg
Vi söker en erfaren och engagerad Restaurangchef som vill ta helhetsansvar för drift, personal och resultat
Detta är en ledande roll för dig som har god erfarenhet inom restaurangbranschen och vill arbeta långsiktigt med utveckling och struktur.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som restaurangchef eller i ledande roll
Är strukturerad och lösningsorienterad
Har ekonomisk förståelse och resultatfokus
Är trygg i ditt ledarskap
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: Support@sushishark.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uncle Shark AB
(org.nr 559442-4003)
Södra Storgatan 16 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Jobbnummer
9764347