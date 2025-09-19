Erfaren redovisningsekonom sökes!
2025-09-19
Är du en erfaren redovisningsekonom som vill ta nästa steg i karriären? Läs vidare! Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Vi hjälper vår kund att hitta en erfaren och självgående redovisningsekonom till ett spännande uppdrag. Du kommer att bli en del av ett engagerat ekonomiteam i en verksamhet som präglas av samarbete och utveckling. Tjänsten är placerad i Stockholm.Arbetsuppgifter
Ansvara för löpande redovisning och månadsbokslut
Upprätta årsbokslut och årsredovisningar
Hantera momsredovisning och deklarationer
Arbeta med löneadministration och löneavstämningar
Hantera rapportering och avstämningar
Delta i utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser
Dina egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, analytisk och självgående med en god kommunikativ förmåga. Du är van vid att ta ansvar och har lätt för att samarbeta med andra.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag! Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Mycket god svenska i tal och skrift
Erfarenhet från större organisationer och arbete i ERP-systemTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35463 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35463". Omfattning
