Vi söker dig som är en erfaren processoperatör med en passion för kvalitet och precision i tillverkningen. Här får du chansen att arbeta hos en välrenommerad kund strax utanför Växjö, med fokus på snustillverkning.
Du kommer att spela en central roll i produktionen och arbeta med hela tillverkningsprocessen, från råvaruhantering till färdig produkt. Vi söker någon som är tekniskt lagd, lösningsorienterad och har en stark känsla för detaljer.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av snustillverkning.
Har god teknisk förståelse och är van vid att arbeta med maskiner och processer.
Är flytande i svenska, både i tal och skrift.
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för kvalitet.
Vi erbjuder dig
En spännande möjlighet att bidra med din expertis i en dynamisk och växande verksamhet.
Goda utvecklingsmöjligheter och ett positivt arbetsklimat.
Konkurrenskraftiga villkor.
Information och kontakt
Vi frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
