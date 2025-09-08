Erfaren platschef ROT
Lundby Bygg & Fastighetsservice AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundby Bygg & Fastighetsservice AB i Göteborg
Erfaren Platschef ROT
Vi söker nu en erfaren Platschef med fokus på ROT-projekt. Hos oss får du möjlighet att driva spännande och utmanande projekt inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad - alltid med kvalitet, säkerhet och kund nöjdhet i fokus.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Leda och ansvara för ROT-projekt från planering till färdigställande
Upprätta och följa upp tidplaner, budgetar och resursplanering
Samordna och leda arbetslag samt underentreprenörer
Vara kontaktperson gentemot beställare, myndigheter och leverantörer
Säkerställa att arbetsmiljö-, kvalitets- och säkerhetskrav uppfyllsProfil
Dokumenterad erfarenhet av att driva ROT-projekt som platschef (referens projekt skall skickas med i ansökan)
God förståelse för byggprocesser, byggteknik och entreprenad juridik
Ledaregenskaper som präglas av struktur, tydlighet och förmåga att motivera team
Lösningsorienterad, noggrann och förmåga att hantera flera projekt parallellt
Relevant byggteknisk utbildning är meriterande
Vi erbjuder
En central roll i utvecklande ROT-projekt
Möjlighet att påverka och forma arbetssätt och processer
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner
Ett team med stark laganda och korta beslutsvägar
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda våra ROT-projekt mot framgång? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@llbbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundby Bygg & Fastighetsservice AB
(org.nr 559214-2169)
Bror Nilssons Gata 12 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Jobbnummer
9497898