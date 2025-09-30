Erfaren PKI-arkitekt/IT specialist
2025-09-30
Vi söker en erfaren PKI-arkitekt till ett uppdrag med fokus på digital säkerhet och infrastruktur till myndighet i Stockholm.
Du kommer att arbeta i ett agilt team med ansvar för att analysera, kravställa och utforma framtida PKI-lösningar i en komplex IT-miljö. Uppdraget omfattar både tekniskt och strategiskt arbete inom arkitektur, automation och förändringsledning.
Detta är ett konsultuppdrag. Tjänsten är på heltid
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker dig med djupa kunskaper inom PKI (Public Key Infrastructure). Du kommer att arbeta som arkitekt i ett agilt team och ha ett övergripande ansvar för att utforma den framtida PKI-lösningen. Rollen innefattar både strategiskt och operativt arbete med fokus på analys, kravställning och dokumentation enligt gällande projektmodell. Du förväntas vara drivande, självgående och bidra aktivt till teamets framdrift, både genom teknisk kompetens och förmåga att samarbeta. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Ingå i ett agilt team med nyckelroller som IT tech lead, produktägare, IT arkitekter och specialister, IT utvecklare och förvaltare.
Agera arkitekt för framtida PKI-lösning.
Utföra analys över PKI-tjänstens framtida drift.
Identifiera behov och kravställning för PKI.
Ta fram underlag för beslut kring olika framtida alternativ.
Vara huvudansvarig för att skriva "Beskrivning av arkitekturella koncept (BAK) och BAL"
Följa och driva arbetsuppgifter enligt projektmodellen.
Utföra behovsinventering.
Skapa projektplan.
Göra initial ekonomisk bedömning av projektets storlek.
Driva arbetet framåt genom att boka möten, skriva dokument och skapa förklarande bilder.
Bidra med nyfikenhet och samarbetsförmåga i teamet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete med PKI-arkitektur (Public Key Infrastructure), inklusive hantering av certifikatutfärdande och förvaltning. Du har arbetat med tekniker och komponenter som HSM, X.509, CA, RA, CRL och Secrets Vault.
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av att genomföra tekniska utvärderingar inom PKI. Du har analyserat plattformar utifrån funktionalitet, flexibilitet, kostnad, vendor lock-in, driftbarhet och behov av support.
Dokumenterad erfarenhet från minst två uppdrag inom PKI i komplexa IT-miljöer. Du har arbetat med system som är distribuerade, integrerade med tredjepartslösningar samt involverar driftleverantörer.
Erfarenhet från minst två uppdrag där du har arbetat med att införa certifikatautomation. Du har använt metoder och tekniker såsom REST API, Vault, ACME-protokoll och integration i DevOps-miljöer, samt arbetat med servrar, nätverksenheter, containerlösningar och molnplattformar
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet från minst två projekt under de senaste tio åren där du haft huvudansvar för kommunikation och förändringsledning i verksamheten.
Erfarenhet från minst två tidigare uppdrag som innefattat migrering av PKI-tjänster mellan olika leverantörer eller driftmiljöer.
Dokumenterad erfarenhet från minst två uppdrag inom verksamheter med regulatoriska krav, till exempel myndigheter eller offentlig sektor.Dina personliga egenskaper
Självgående - Tar stort ansvar och driver självständigt hela implementeringscykeln.
Problemlösande - Har stark förmåga att felsöka och lösa tekniska utmaningar.
Kommunikativ - Samarbetar väl med tekniska team och kan ge stöd och utbildning.
Projektorienterad - Planerar och hanterar tid och resurser effektivt.
Strukturerad - Arbetar metodiskt med tydliga prioriteringar och dokumentation.
Initiativtagande - Driver aktiviteter framåt och tar egna initiativ.
Lösningsorienterad - Fokuserar på vägar framåt, fastnar inte i problem.
Samskapande - Arbetar öppet och tillsammans med teamet, inte i silos.
Resultatinriktad - Säkerställer kontinuerlig framdrift med stöd av teamet.
Dokumentationsvan - Delar och uppdaterar material löpande för en smidig överlämning. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
