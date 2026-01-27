Erfaren Personlig Assistent Ulricehamn
2026-01-27
Vi söker en personlig assistent till en av våra kunder där du blir en trygg del av hans vardag. Tjänsten innebär en timanställning vid behov men som kan övergå till en fast tjänst i framtiden. Är du den vi söker, skicka in din ansökan redan idag!
Vår kund är en kille i tonåren med autism som söker assistent för långsiktigt uppdrag. Han är glad, nyfiken och frågvis. Tycker om lugna miljöer, gärna promenader och utflykter i naturen. Han tycker om att spela tv-spel och titta i sin iPad. Bygga Lego, pussla, skriva och måla samt titta på film.
Arbetet går ut på att finnas behjälplig i hans vardag med att förstå sin omgivning och miljö samt att kommunicera med andra. Hygien och omvårdnad är en del av dina arbetsuppgifter.
De är viktigt för familjen att du ser ditt uppdrag som långsiktigt då inkörningsperioden för nya personer kan vara lång. Växelvis boende med varannan vecka vilket innebär att du arbetar där han befinner sig.
Du erbjuds trevliga kollegor och en aktiv kund som verkligen uppskattar sina assistenter. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
De är en stor fördel om du kan TAKK och har erfarenhet av utåtagerande beteende.
Assistentens roll och erfarenhet
Det är bra om du som söker arbetet är lugn men aktiv. Du behöver klara av både stress och en del "dötid" då han ibland behöver egen tid, men behöver hjälp med aktiv tillsyn och stöd.
Du som person behöver vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester - vi ställer upp för vår kund och varandra.
Meriterande erfarenheter
• Gillar att vara ute i naturen.
• Jobbat som personlig assistent eller på ett boende.
• Tala flytande svenska.
• Erfarenhet av TAKK.
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
• Du ska kunna arbeta juni, juli och augusti.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• På timmar - extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Start omgående.
• Sommarschema kommer erbjudas för rätt assistent.
• Arbetstiderna är förlagda eftermiddagar, kvällar, helger och skollov.
• Timanställning med tiden utökas deltidsanställning.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Fremia.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb.
Fmf Assistans AB
9707143