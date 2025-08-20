Erfaren PCB CAD-ingenjör
Syntronic AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syntronic AB i Göteborg
, Borås
, Linköping
, Lund
, Kumla
eller i hela Sverige
Syntronic utvecklar framtidens häftigaste tekniklösningar och nu söker vi dig som brinner lika mycket för PCB CAD design som våra kunniga kollegor hos oss gör!
Som PCB CAD-ingenjör hos oss kommer du att arbeta i varierande projekt som sträcker sig över flera olika branscher. Du får chansen att antingen arbeta nära några av våra spännande kunder eller bidra till att hela systemleveranser sker inhouse hos oss på Syntronic. Rollen innebär också internationellt samarbete, där du arbetar med kollegor från hela världen.
Som PCB CAD-ingenjör hos oss kommer du bland annat att:
Arbeta med större systemleveranser där mekanik, elektronik och mjukvara kombineras
Rita och färdigställa mönsterkortslayouter tillsammans med övriga projektmedlemmar
Arbeta med PCB-layout verktyg såsom Altium Designer, Cadence OrCAD, Mentor Xpedition.
Vi söker en PCB CAD-ingenjör som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis elektronik eller liknande
Har 3+ års erfarenhet av att arbeta med PCB-layout med verktyg såsom Altium Designer, Cadence OrCAD och/eller Mentor Xpedition.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande. Personliga egenskaper Vi tror att du som PCB CAD-ingenjör är en lagspelare, kommunikativ och har en positiv inställning till problemlösning. Du är fokuserad, metodisk och analytisk i ditt arbete och samt har en förmåga att se till helheten i projekt.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Publiceringsdatum2025-08-20Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 18 september. Vi arbetar med löpande urval.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic AB
(org.nr 556247-3305), https://www.syntronic.com Arbetsplats
Syntronic Kontakt
Josefine Bergqvist jobexa@syntronic.com Jobbnummer
9467670