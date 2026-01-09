Erfaren NC-operatör
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kalmar Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kalmar
Vill du arbeta i en modern verkstad där precision och teknik står i centrum?
Vi söker dig som har erfarenhet av kantpress och laserskärning och som vill ta nästa steg i din karriär. Hos oss får du möjlighet att arbeta med avancerad utrustning, utveckla din kompetens och bli en viktig del av ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Behöver ni hjälp med specialarbeten inom rostfritt stål, aluminium eller stål så är ni välkomna att vända er till oss. Vi har resurser att hjälpa till från idé-stadiet till färdig produkt, oavsett om det gäller enstycketillverkning av tryckkärl eller serieproduktion av andra produkter.
I hjärtat av vår verksamhet hittar du vår mekaniska verkstad. Här hittar du även de verktyg, maskiner och kompetens som krävs för att utföra legotillverkning av högsta precision och kvalitet. Bland våra kunder återfinns små såväl som stora industrier och inget jobb är varken för stort eller för litet när det kommer till legotillverkning.
Vi erbjuder marknaden innovativa lösningar och avancerad tillverkning.
Vi arbetar med höga kvalitetsambitioner och med personliga engagemang och vi gör det lättare för Er att hitta oss oavsett om Ni är i behov av rostfria cisterner, smidesarbeten, legosvetsning, legotillverkning eller andra tekniska tjänster!Arbetsuppgifter
Vi söker en noggrann och engagerad verkstadsarbetare till Kalmar Rostfria. Rollen innebär traditionellt verkstadsarbete, men huvudsysslorna är kantpressning och laserskärning.
Du kommer att arbeta med att ställa in, programmera och köra kantpress och lasermaskin för att säkerställa hög kvalitet i produktionen.
Utöver dessa primära arbetsuppgifter förekommer även andra moment inom verkstadsarbete. Erfarenhet av svetsning är meriterande, men inte ett krav.Dina arbetsuppgifter
• Kantpressning och laserskärning (huvudansvar)
• Programmering och inställning av kantpress och lasermaskin
• Tillverkning av detaljer enligt ritningar
• Övriga förekommande verkstadsarbetenKravprofil för detta jobb
• Teknisk utbildning på minst gymnasienivå
• Flera års erfarenhet inom tillverkningsindustrin
• Erfarenhet av kantpress och laserskärning är ett krav
• Förmåga och kunskap att programmera och ställa in kantpress och laserskärning
• Goda materialkunskaper och mycket god ritningsläsning
• Körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Flexibel och social - du trivs med att arbeta i team men kan även ta ansvar för egna uppgifter.
Körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du är driven, målfokuserad och har lätt för att kommunicera med andra. Du är en lagspelare som värdesätter delaktighet och ser till företagets behov samtidigt som du har kunden i fokus. Du vill vara med och sätta mål för ditt ansvarsområde och säkerställa att dessa uppnås.
Information och kontakt
I denna rekryteringsprocess samarbetar Kalmar Rostfria med Wikan Personal. Tjänsten inleds med en visstidsanställning hos Wikan Personal, därefter är ambitionen att Kalmar Rostfria tar över anställningen.
Vi tillämpar löpande urval till denna tjänst, och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan annonsen löpt ut.
För frågor kring tjänsten eller anställningen, vänligen kontakta Kjelle Rutzell, konsultchef, på 0731-52 17 01
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
