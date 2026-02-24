Erfaren nagelteknolog sökes
2026-02-24
Salongen erbjuder nagel- och fotsvårds behandlingar samt andra skönhetsvård som brown lift, lash lift.
Öppettider Måndag-Fredag: 10-19 / Lördag-Söndag: 10-17
Vi söker en erfaren nagelteknolog som uppfyller vår krav:
Nagelförlängning med akryl/ gele
Manikyr + Pedikyr
Färglackning + Design
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: dung@anbeauty.org
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: An Beauty AB
Vattugatan 1
111 52 STOCKHOLM
