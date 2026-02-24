Erfaren nagelteknolog sökes

An Beauty AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-02-24


Salongen erbjuder nagel- och fotsvårds behandlingar samt andra skönhetsvård som brown lift, lash lift.
Öppettider Måndag-Fredag: 10-19 / Lördag-Söndag: 10-17
Vi söker en erfaren nagelteknolog som uppfyller vår krav:
Nagelförlängning med akryl/ gele
Manikyr + Pedikyr
Färglackning + Design

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: dung@anbeauty.org

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
An Beauty AB (org.nr 559287-4449)
Vattugatan 1 (visa karta)
111 52  STOCKHOLM

Jobbnummer
9760517

