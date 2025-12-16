Erfaren metallurg
Swerim AB / Gruv- och metallurgijobb / Luleå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Luleå
2025-12-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swerim AB i Luleå
, Stockholm
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vi vill bli fler! Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi är 200 medarbetare på två orter i Sverige - Luleå och Stockholm. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri.
Affärsområde Metallurgi söker dig som vill bidra till den gröna omställningen och vara med och skapa framtidens metallurgiska industri. Vår forskning sker alltid tillsammans med industrin och handlar bland annat om återvinning och cirkularitet, koldioxidinfångning och fossilfrihet, minskad förbrukning av energi och material, och utveckling av nya processer med hållbarhet i fokus. Vi utför simuleringar och beräkningar, mätningar och försök ute i industrin, och experiment i labskala och i våra världsunika storskaliga pilot- och demoanläggningar. Vår verksamhet i Luleå växer - vill du ansluta?Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som forskare och projektledare utvecklar, leder och deltar du i forskningsprojekt i nära samarbete med våra industriella partners i avancerad forskningsmiljö. Arbetet är mycket varierande och kan förändras över tid genom områdets och din egen utveckling.
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Att leda och koordinera forskningsprojekt med industripartners
• Att generera nya forskningsprojekt, skapa konsortier och skriva ansökningar
• Experimentell verksamhet i pilotskala och industriell skala
• Omvärldsbevakning och kontakt med våra industripartner
• Kunskapsspridning externt och internt genom rapporter, presentationer och möten
• Samarbete externt med industri och akademi, och internt med andra forskare, processingenjörer, tekniker och stödfunktioner
Om dig
Vad gäller utbildning och erfarenheter tänker vi oss att du har:
• Naturvetenskaplig/teknisk akademisk examen med inriktning mot metallurgi. Alternativt examen inom närliggande område (kemiteknik, materialteknik, energiteknik, teknisk fysik, etc) och erfarenhet av metallurgi.
• Goda insikter i industrins behov och arbetssätt, och har minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet fån arbete i industri inklusive erfarenhet av processutveckling
• Erfarenhet av att arbeta i och leda projekt med flera deltagare.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska, då arbetet bedrivs i en internationell kontext.
Det är också meriterande om du:
• Har erfarenhet av att leda större projekt
• Har erfarenhet av att generera, söka och genomföra offentligfinansierade forskningsprojekt
• Är disputerad och har publicerat forskning inom relevanta områden
• Har erfarenhet av mättekniker och processverktyg (exempelvis HSC, FactSage).
• Kan kommunicera på svenska
Om dina personliga egenskaper tror vi att du:
• Kan driva arbete framåt självständigt och leda både dig själv och andra
• Har lätt för att samarbeta med kollegor och externa parter, är lyhörd och kan förstå olika perspektiv
• Är nyfiken, vill och vågar utforska nya områden och tänker strategiskt
• Är ansvarstagande och kan strukturera och prioritera ditt arbete
• Har hög integritet och vetenskapligt arbetssätt
• Arbetar enligt överenskomna rutiner och medverkar till förbättringar
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden samarbete, engagemang, nyfikenhet och integritet eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling i våra uppdrag för en hållbar industri!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Luleå.Kontakt
Malin Hagemalm, Gruppchef Primärmetallurgi, malin.hagemalm@swerim.se
Anna Söderbäck, HR, anna.soderback@swerim.se
Joakim Eck, Sveriges Ingenjörer, joakim.eck@swerim.se
Intresserad?
Tycker du att det låter intressant och vill veta mer? Hör gärna av dig genom att fylla i formuläret nedan senast 18 januari 2026. Observera att vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar en lämplig sökande, vilket innebär att vi kan tillsätta tjänsten innan deadline. Du får en bekräftelse på att Swerim har tagit emot din ansökan. Vi ser fram emot att få höra mer om dig och vad du vill bidra med hos oss. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerim AB
(org.nr 556585-4725), https://www.swerim.se Arbetsplats
Swerim AB Jobbnummer
9648234