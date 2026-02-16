Erfaren mätningstekniker till Umeå
2026-02-16
Vill du bli en del av vårt norrländska mätteam?
Nu förstärker vi vårt team i Umeå med ytterligare en erfaren och engagerad mätningstekniker.
Du blir en del av Exacts Team North & Mining - verksamma i norra Sverige med uppdrag främst inom anläggning och gruva.
Här arbetar vi i tekniskt utmanande projekt där kvalitet, samarbete och yrkesstolthet står i centrum.
Om rollen
Som mätningstekniker hos oss arbetar du i varierande projekt där du bidrar till att säkerställa hög teknisk kvalitet genom hela uppdraget.
Du kombinerar fältarbete med beräkningar, modellhantering och dokumentation - och får möjlighet att arbeta med både produktionsmätning och mer specialiserade områden såsom stomnät, scanning, modellbyggnation och drönarfotogrammetri.
Du tillhör ett erfaret och prestigelöst team där kunskapsdelning och stöttning är en självklar del av vardagen.
Vi söker dig som
Har utbildning inom mätningsteknik eller motsvarande erfarenhet
Har minst 3-5 års erfarenhet av produktionsmätning inom bygg eller anläggning
Gärna har erfarenhet av stomnätsmätning, scanning eller drönarteknik
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande: Trafikverkets behörighet 1 eller 2
Vad erbjuder vi dig?
På Exact satsar vi på våra medarbetares utveckling. Hos oss får du möjlighet att bredda eller fördjupa din kompetens - i en organisation som kombinerar lokal närvaro med internationell styrka.
Vi erbjuder:
Spännande och tekniskt utvecklande projekt inom anläggning och gruva
Möjlighet att arbeta med modern teknik som scanning och drönare
Ett kompetent och hjälpsamt team med stark sammanhållning
Schyssta villkor, inklusive friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och tjänstepension
Att arbeta på Exact
Exact är en internationell koncern med spetskompetens inom mätningsteknik. Våra konsulter driver projekt inom bygg- och anläggningssektorn i Sverige och övriga Europa. Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Polen och Tjeckien - men i denna roll är fokus vår svenska verksamhet i norr.
Intresserad?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Thomas Hägglund
070-278 22 76
Välkommen att höra av dig eller skicka in din ansökan direkt. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Exact - Tillsammans mäter vi framtiden.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exact Svenska Mätcenter AB
(org.nr 556511-7891), https://teamexact.com/sv/
Norra Obbolavägen 137 (visa karta
)
904 22 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Thomas Hägglund thomas.hagglund@teamexact.com 070-278 22 76 Jobbnummer
9745400