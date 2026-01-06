Erfaren Målare
B.S. Målerientreprenaden AB / Målarjobb / Nacka Visa alla målarjobb i Nacka
2026-01-06
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B.S. Målerientreprenaden AB i Nacka
Vi är ett litet företag och har mycket att göra. Vänligen respektera att vi endast söker utbildad och erfaren målare till denna tjänst.Publiceringsdatum2026-01-06Beskrivning av verksamheten
BS Målerientreprenader AB är ett familjeföretag som grundades 1982. Vi åtar oss alla förekommande måleriarbeten, såväl in- som utvändigt. Vi jobbar både mot privatpersoner och företagskunder. Våra kännetecken är hög kvalitet och yrkesskicklighet samt att vi alltid strävar efter att hålla överenskommen tidsplan.
Att man trivs på sitt arbete är viktigt för oss, en glad målare är en bra målare! Din förmåga att vara en lagspelare vid våra större projekt samt arbeta självständigt för att driva de mindre projekten är av största vikt.
Nu söker vi dig som är målare med erfarenhet och utbildning för att förstärka vårt team.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
In- och utvändig målning så som tak, väggar, golv och trappor. Tapetsering, målning av fönster och snickerier. Både i nytillverkade och äldre hus. Vi erbjuder dig en personlig arbetsplats där alla är lika viktiga för företaget. Vi erbjuder dig ett omväxlande måleriarbete med både större och mindre projekt både in- och utvändigt. Vid behov så utbildar vi oss och stärker våra kunskaper.Erfarenhet och utbildning
Vi vill att du är utbildad målare från yrkesutbildning, gärna med gesällbrev. Du har ett högt kvalitetstänkande samt att du är en ansvarstagande och är en självgående person. Svenska flytande i tal och skrift är ett krav.
Arbetsort: Nacka, Värmdö och City Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: alexandra@bsmaleri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B.S. Målerientreprenaden AB
(org.nr 556216-4805)
Telegramvägen 44 (visa karta
)
132 35 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
B S Målerientreprenaden AB Jobbnummer
9670040