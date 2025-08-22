Erfaren kommunikatör
Mölndals kommun / Marknadsföringsjobb / Mölndal Visa alla marknadsföringsjobb i Mölndal
2025-08-22
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsledningsförvaltningen arbetar med ledning och styrning av den kommunala organisationen. Vi driver även processer som samordnas över förvaltnings- och nämndgränser. Förvaltningen består av sex avdelningar; Juridik och myndighetsstyrning, digitalisering och IT, HR, ekonomi & hållbarhetsstyrning, näringsliv och kommunikation.
Kommunikationsenheten, där den här tjänsten är placerad, består idag av 8 ordinarie medarbetare.
Är du en engagerad och driven kommunikatör som vill arbeta i ett kompetent och tajt team? Är du en snäll och omtänksam kollega? Då kan denna roll vara rätt för dig! Var med och utveckla bilden av Mölndals stad och det vi som kommun erbjuder.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Den här tjänsten är ett föräldravikariat och i uppdraget kommer du ha fokus på kommunikationsarbete kopplat till den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.
En utbyggd station med fler direktresor gör Mölndal till en attraktiv regional knutpunkt. Utvecklingen av stationsområdet, resecentrum och staden runtomkring behöver utvecklas för att klara kommande resenärsflöden. Samtidigt växer Mölndal och det pågår flera samhällsplanerings- och infrastrukturprojekt som behöver kommuniceras med våra invånare, företagare, resenärer och besökare. Många påverkas av och ska få chansen att påverka utvecklingen av framtidens Mölndal.
Som kommunikatör arbetar du både strategiskt och operativt, med både intern- och externkommunikation. Du samordnar och planerar kommunikationen på en övergripande nivå. Du gör bedömningar av kommunikationsbehovet och prioriterar därefter. Du arbetar nära projektledningen och ingår i stadens projektorganisation för järnvägen. Du företräder Mölndal i kommunikatörsnätverket för stråket Göteborg-Borås som Trafikverket sammankallar.
Du ingår i stadens kommunikationsnätverk bestående av drygt 20 engagerade kommunikatörer som alla har Mölndals stads bästa för ögonen. Vi är i ständig utveckling för att leverera bästa möjliga kommunikation och jobbar tillsammans för att stärka förtroendet för staden bland våra målgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig med stort intresse för stads- och samhällsbyggnadsfrågor! Du har högskoleexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller vad vi bedömer motsvarande. Du är en erfaren kommunikatör med minst fem års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete. Arbetsuppgifterna kräver att du är självgående och har förmågan att prioritera bland dem. Du navigerar lätt mellan operativa och strategiska frågor samt är van vid att stötta andra i deras kommunikativa arbete på ett konsultativt sätt. Du har lätt för att identifiera behov och möjligheter och utifrån detta föreslå samt genomföra effektiva kommunikationsinsatser.
Du är även van vid att analysera, planera, genomföra, följa upp och utvärdera dina kommunikationsinsatser. Som person har du ett stort intresse för kommunikation och är öppen för utveckling inom arbetsområdet. Rollen kräver att du har en mycket god samarbetsförmåga och är lyhörd för andras behov. Det är självklart för dig att alltid utgå ifrån målgruppens behov.
Erfarenhet av att ha kommunicerat större komplexa samhällsbyggnadsprojekt samt erfarenhet från att ha jobbat i en politiskt styrd organisation är meriterande. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Kommunikationsenheten Kontakt
Kommunikationschef
Malin Schöldstein malin.scholdstein@molndal.se 031-315 12 41 Jobbnummer
9471328