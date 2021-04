Erfaren Kock - Crew 4 You Sweden AB - Optikerjobb i Mölndal

Crew 4 You Sweden AB / Optikerjobb / Mölndal2021-04-06Crew 4 You är ett rekryteringsföretag som specialiserar sig inom hotell & restaurangbranschen.Vi söker nu efter en självgående stjärna med erfarenheten inom aktiva och snabbgående kök till ett nytt spännande uppdrag i härliga Mölndal.Du ska brinna för god mat, och känna dig stolt över ditt jobb!Arbetstiden är främst lagd på dagtid.Kunskaper inom det svenska samt engelska språket är ett krav.Utbildning inom kök eller motsvarande erfarenhet är ett krav.#jobbjustnu2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Crew 4 You Sweden ABRävekärrsgatan 33 120143133 Mölndal5674071