Erfaren ingenjör till pansarterrängbil
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-01-01
Nu söker vi en utvecklings-/systemingenjör med erfarenhet av projektarbete och med en stark drivkraft för tekniska fordonssystem. Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Som systemingenjör i teamet pansarterrängbild arbetar du med teknisk utveckling av sektionens fordonplattformar och tillhörande kringsystem inom enhetens anskaffnings- och vidmakthållandeprojekt. Du är en del av ett team där man ser kunskapsöverföring och prestigelöshet som en del av tjänsten liksom uttrycket "laget före jaget". Du tar ansvar för att tekniska lösningar uppfyller krav på funktion, prestanda, kvalitet och livscykel.
Rollen omfattar kravarbete och framtagande av tekniska kravspecifikationer inför upphandlingar samt uppföljning och verifiering av leverantörers tekniska åtaganden enligt LOU/LUFS. Du arbetar med teknisk analys och utveckling genom hela systemets livscykel.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• kravhantering, tekniska specifikationer och prototypframtagning
• drivande av tekniska delprojekt och tekniska utredningar
• teknisk support till Försvarsmakten
• teknisk dokumentation samt hantering av grund- och förvaltningsdata
Du har en nära och ständigt löpande dialog med Försvarsmakten som är användaren i fokus. Dialoger kopplat till ändringshantering gällande funktion, driftsäkerhet och tillgänglighet. Andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen inom teknik eller naturvetenskap, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har några års relevant arbetslivserfarenhet inom utvecklings-/systemingenjörsområdet samt erfarenhet av projektarbete. För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av konstruktion och produktutveckling samt god kunskap om militära och/eller civila fordonssystem. Tjänsten ställer krav på god datorvana i MS Office. Ett grundläggande krav är mycket god svenska och god engelska i tal och skrift samt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kravställning, utformning och verifiering av tekniska system samt framtagande av teknisk dokumentation. Erfarenhet av arbete med upphandling eller verifiering av fordonssystem samt praktisk användning av militär materiel är en fördel. Innehav av C-körkort ses som meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som visar gott omdöme i komplexa situationer, gör väl avvägda prioriteringar och fattar beslut med ansvar. Du har en god samarbetsförmåga, kommunicerar lyhört med kollegor och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver processer framåt, samt uthållig och målmedveten, vilket gör att du levererar resultat även under utmanande förhållanden.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Läs mer om Armémateriel här: Armémateriel
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 22 januari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Gustav Ericsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
