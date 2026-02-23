Erfaren formbyggare sökes i Västerås!
2026-02-23
Om rollen
Som formbyggare har du en viktig roll i produktionen och är med i hela processen från formbygge och armering till färdigt betongelement. Du arbetar utifrån ritningar och ser till att varje konstruktion får rätt mått, form och kvalitet. Arbetet kräver noggrannhet, tempo och ett genuint intresse för hantverket.
Arbetet sker i ett erfaret team där alla tar ansvar för att flödet fungerar. Här får du använda din erfarenhet fullt ut, i ett team som samarbetar tätt och stöttar varandra.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bygga och montera formar enligt ritning
Lägga armering och förbereda inför gjutning
Kontrollera mått och kvalitet
Riva formar och förbereda nästa moment
Arbetstider: Måndag-fredag, 07:00-16:00 Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av formbyggnation eller betongarbete
Kan läsa och förstå bygg- och armeringsritningar
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Är självgående och van vid ett högt tempo
Har ett bra sifferminne
Sätter säkerhet och kvalitet främst
Detta är även meriterande
Truckkort
Traverskort
Vi erbjuder dig
Trygg arbetsgivare med lång erfarenhet inom betong- och byggproduktion.
Fast arbetstid på dagtid med lediga helger.
Utvecklingsmöjligheter - du får chans att testa nya moment och växa i din roll.
God arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och samarbete prioriteras.
Stark teamkänsla - du blir en del av ett arbetslag som stöttar varandra.
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor - och blir en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare.
