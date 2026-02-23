Erfaren formbyggare sökes i Västerås!

Jobwise AB / Betongarbetarjobb / Västerås
2026-02-23


Visa alla betongarbetarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobwise AB i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige

Om rollen
Som formbyggare har du en viktig roll i produktionen och är med i hela processen från formbygge och armering till färdigt betongelement. Du arbetar utifrån ritningar och ser till att varje konstruktion får rätt mått, form och kvalitet. Arbetet kräver noggrannhet, tempo och ett genuint intresse för hantverket.
Arbetet sker i ett erfaret team där alla tar ansvar för att flödet fungerar. Här får du använda din erfarenhet fullt ut, i ett team som samarbetar tätt och stöttar varandra.
Exempel på arbetsuppgifter:

Bygga och montera formar enligt ritning

Lägga armering och förbereda inför gjutning

Kontrollera mått och kvalitet

Riva formar och förbereda nästa moment

Arbetstider: Måndag-fredag, 07:00-16:00 Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av formbyggnation eller betongarbete

Kan läsa och förstå bygg- och armeringsritningar

Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Är självgående och van vid ett högt tempo

Har ett bra sifferminne

Sätter säkerhet och kvalitet främst

Detta är även meriterande
Truckkort

Traverskort

Vi erbjuder dig
Trygg arbetsgivare med lång erfarenhet inom betong- och byggproduktion.

Fast arbetstid på dagtid med lediga helger.

Utvecklingsmöjligheter - du får chans att testa nya moment och växa i din roll.

God arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och samarbete prioriteras.

Stark teamkänsla - du blir en del av ett arbetslag som stöttar varandra.

Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor - och blir en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7276594-1855916".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobwise AB (org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Sjöhagsvägen 6B (visa karta)
721 32  VÄSTERÅS

Jobbnummer
9757515

Prenumerera på jobb från Jobwise AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobwise AB: