Erfaren florist
Nya Kista Blomsterhandel AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-08-02
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Florist erfarenhet sökes
Om jobbet
Nya Kista Blomsterhandel söker en erfaren och kreativ florist till vår butik i Kista Galleria. Vi söker dig som brinner för blomsterbinderi, har ett stort kundfokus och kan arbeta självständigt i ett högt tempo.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Tillverkning av buketter och blomsterarrangemang.
Bröllopsbinderier och sorgbinderier.
Växtskötsel och exponering av butikens sortiment.
Försäljning och professionell kundservice.
Beställning och hantering av blommor och växter.
Orderhantering via Interflora och Euroflorist samt mail.
Kassaarbete samt övriga förekommande arbetsuppgifter i blomsterbutik.Publiceringsdatum2026-08-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet som florist.
Mycket goda kunskaper inom allt floristiskt arbete, inklusive buketter, bröllop, begravningar och övriga blomsterarrangemang.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Interflora och Euroflorist.
God datorvana och erfarenhet av order- och kassasystem.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av försäljning och ett professionellt kundbemötande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och har ett stort kundfokus.
Kreativ och kvalitetsmedveten.
Ansvarsfull, noggrann och självgående.
Flexibel och stresstålig.
En lagspelare som även kan ta eget ansvar.
Om anställningen
Anställningsform: deltid, vid behov och helg
Placering: Nya Kista Blomsterhandel AB, Kista Galleria, Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse, omgåendeSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan till interflora@kistablommor.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: interflora@kistablommor.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nya Kista Blomsterhandel AB
(org.nr 556836-7576)
Kista Galleria (visa karta
)
164 91 KISTA Arbetsplats
Nya Kista Blomsterhandel AB Jobbnummer
10017981