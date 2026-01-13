Erfaren fine dining kock
2026-01-13
Gränsö slott växer och får alltfler gäster året om. Maten är en del i helhetsupplevelsen på Gränsö slott.
Vi söker en självgående och erfaren kock som kan vara med och förverkliga vår vision kring mat och våra menyer tillsammans med vår kökschef och vårt härliga team i köket. Passion för mat är viktigast, men också ordningssinne och bra social kompetens är viktigt eftersom vi värdesätter vår härliga teamkänsla i köket.
Vi söker dig som älskar att jobba i högt tempo med bra råvaror och med gott öga för det lilla extra samt brinner för att skapa och att se vackra tallrikar bäras ut till gästen.
Vi ser att du är flexibel, med vilja att utvecklas och inte är rädd för att prova nya utmaningar!
Du kommer börja i ett sprillans nytt stort kök på Gränsö slott.
Tillträde enligt överenskommelse
Körkort och egen bil underlättar vid arbete hos oss på Gränsö slott Så ansöker du
