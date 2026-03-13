Erfaren Energisamordnare
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-03-13
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning av jobbet
AFRY driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, och inom området hållbara byggnader söker vi nu dig som vill vara med och forma framtidens fastigheter. Vi arbetar brett med energi-, miljö- och hållbarhetsfrågor - från energikartläggningar och energisamordning till miljöcertifieringar, klimatberäkningar, återbruk och strategiskt hållbarhetsarbete.
Vi vill nu stärka vårt team i Göteborg med en erfaren energisamordnare.
Vårt team inom Hållbart Byggande i Göteborg består idag av cirka 15 medarbetare. Vi arbetar med energiberäkningar, dagsljus- och inneklimatsimuleringar samt en rad miljöcertifieringssystem såsom Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, BREEAM-SE och BREEAM In-Use. Vi samordnar och utför klimatberäkningar genom byggnadens alla skeden och bidrar med expertis i både tidiga skeden och komplexa projekt.
Hos oss blir du en del av en inkluderande och kunnig organisation där teknik, nyfikenhet och samhällsengagemang möts. Här får du frihet att påverka din vardag, nära till kollegor som gärna delar kunskap och stora möjligheter att växa och utvecklas.
Din framtida roll
Som energisamordnare hos oss kommer du att:
Lyfta energirelaterade frågor och säkerställa att beräkningar och utredningar genomförs i tekniskt avancerade byggprojekt.
Bidra i tidiga skeden med råd och analyser för energieffektivitet och gott inomhusklimat.
Driva arbete inom driftoptimering, verifierings- och mätplaner.
Samordna projektgruppen samt stötta beställare och entreprenörer kring energikrav och inomhusklimat.
Utvärdera systemlösningar och bidra till energieffektiva och hållbara koncept.
Vara uppdragsledare och säkerställa kundnöjdhet, kvalitet och långsiktiga relationer.
Du blir en nyckelperson i våra projekt - både internt och externt - och fungerar som rådgivare inom energi- och hållbarhetsfrågor. Rollen innebär samarbete över kontor och teknikområden, och ibland även resor inom Sverige och Norden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst fem års erfarenhet av energisamordning i bygg- och fastighetsprojekt.
Goda kunskaper inom energioptimering, energistrategier och energirelaterade frågor i byggprocessen.
Erfarenhet av IDA ICE eller andra byggnadssimuleringsverktyg.
Erfarenhet som energistrateg, energiansvarig eller konsult inom området.
Meriterande med certifieringar såsom Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, BREEAM, LEED eller som certifierad energiexpert.
Akademisk examen som högskole- eller civilingenjör, eller motsvarande erfarenhet.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Som person är du driven, engagerad och strukturerad, med förmåga att leda uppdrag och samarbeta i team. Du kommunicerar tydligt, bygger relationer och motiveras av att utveckla affärer.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 2026-04-20, men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs ID-kontroll, referenstagning och verifiering av utbildning.
Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare annonsering.
Kontaktperson för frågor:
Henrik Johansson, rekryterande chefhenrik.johansson@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13993Q". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9797056