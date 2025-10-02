Erfaren Elektronikingenjör
2025-10-02
Syntronic söker en erfaren Elektronikingenjör med skarp kompetens och vilja att ta nästa steg i karriären!
Vi söker nu en person med intresse för teknik i framkant och som vill jobba med design av produkter som kommunicerar både på och utanför jordens sfär.
I rollen som Elektronikingenjör hos oss kommer du att hantera många varierande och utmanande projekt inom energifyllda branscher såsom telekom, fordon- och verkstadsindustrin.
Vi vill samarbeta med dig som är skarp, flexibel, fokuserad och självgående. Som Elektronikingenjör hos oss behöver du ha förmågan att tänka logiskt, arbeta metodiskt och samtidigt som du behåller din kreativa sida.
Våra medarbetare uppskattar den internationella arbetsmiljön på Syntronic, där möjligheten att samarbeta med erfarna och fokuserade kollegor anses vara av högt värde. Huvuddelen av utvecklingen sker inhouse på vårt kontor men det förekommer även uppdrag som utförs i nära samarbete ute hos kund.
I rollen som Elektronikingenjör hos oss kommer du bland annat att jobba med och ansvara för:
Tekniskt säljstöd, kravställning tillsammans med kund.
Förstudier.
Simuleringar och schemaritningar.
Design och verifiering av elektronik enligt relevanta standarder.
Prototypframtagning och implementation i produktion.
Hårdvarunära programmering och konvertering.
Vi ser gärna att du som Elektronikingenjör:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom områden som Elektro, Teknisk fysik, Datateknik eller liknande.
Besitter betydande erfarenhet inom elektronikkonstruktion, digitalt eller analogt.
Har erfarenhet av en ledande roll i utvecklingsprojekt samt agerat mentor
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi blir ännu mer entusiastiska om du dessutom har erfarenhet av:
PCB layout
Kraft (AC/DC, DC/DC)
Automation
Mekanik
Vision
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
På vårt kontor i Gävle har vi labb på över 1500kvm med den senaste avancerade utrustningen för att kunna arbeta med digital och analog utveckling.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och välkomnar kvinnliga sökande.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du riktigt bra förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1 november. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
