Erfaren Controller Kungliga tekniska högskolan (KTH).
2026-01-26
Nu söker i för ett konsultuppdrag en controller medmyndighets erfarenhet.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: så snart som möjligt
• Längd: 2026-10-31, eventuellt längre
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund KTH i Stockholm.
KTHs ekonomifunktion behöver stärka upp med extra kompetens. Du kommer främst arbeta på plats på Campus i Stockholm, tillsammans med kollegor i verksamheten och med ekonomikollegor.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker en driven ekonom till ekonomiavdelningen på KTH. Ekonomen kommer att ansvara för den ekonomiska handläggningen av projekt, från budgetering vid ansökan till rapportering av projektet. Arbetet sker i nära samarbete med skolans forskare.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen så behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har erfarenhet av ekonomiarbete kopplat till forskningsfinansierade projekt vid statlig myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö
• Arbetat med budget och prognosuppföljning för bidragsfinansierade projekt vid statlig myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö
• Arbetat med EU-finansierade projekt inklusive rapportering vid statlig myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö
• Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystemet Unit4 (Agresso)
• Erfarenhet av rapportering till finansiärer i enlighet med avtal
• Erfarenhet av att ha arbetat i HR-systemet HR-plus Visma.
Referensuppdrag:
Du ska ha den kompentens och erfarenhet som är nödvändiga för uppdraget. Du har utfört liknande uppgifter inom samma område och inom samma omfattning som detta uppdrag.
Du behöver uppvisa referenser, syftet med dessa är för att KTH skall kunna få kännedom om din erfarenhet inom området.
Du behöver därför inkomma med två (2) referensuppdrag som genomförts under de senaste tre åren(sedan December 2023)
Utförligt berättande uppdragsbeskrivning samt aktuella kontaktuppgifter till referenserna. KTH kan komma att kontakta dina referenserna för att säkerställa att uppgifterna stämmer och att ditt arbete vart till belåtenhet.
Har du haft ett enda långt uppdrag/anställning som sträcker sig bakåt till dec 2023 så godkänns det.
Om verksamheten
Tycker du att detta låter som ett uppdrag som passar in på dig? Ja då skall du självklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
