Erfaren CNC-operatör
2025-10-06
Nu söker vi en skicklig och självgående CNC-operatör till ett längre uppdrag hos en av våra kunder i Eskilstuna. Du kommer att arbeta i en avancerad produktionsmiljö där teknisk kompetens, problemlösningsförmåga och kvalitetsmedvetenhet står i fokus. Tjänsten är ständig förmiddag (kl. 05:36 - 14:15), så du behöver vara flexibel och tillgänglig för det arbetsschemat.
Uppdraget är genom oss som bemanningsföretag, med omgående start.Om företaget
Du kommer att arbeta i en tekniskt modern och framåtlutad miljö där du får möjlighet att utveckla din kompetens ytterligare och bidra till högkvalitativ produktion.
Du kommer att arbeta med tillverkning i Mazak Integrex 200 och 300 - 5-axliga svarvar - där programmering sker i ISO (ej Mazatrol). Arbetet innefattar hela processen: från ritning till färdig produkt. Rollen har tydliga produktionstekniska inslag, så du bör trivas med att tänka ett steg längre än den rena operatörsrollen.Profil
Vi söker dig som:
Har mångårig erfarenhet av avancerad CNC-tillverkning
• Är van att arbeta med ISO-programmering
• Har erfarenhet av svarvning i 5-axliga maskiner
• Kan ställa och sköta maskiner självständigt
• Har mycket god ritningsläsningsförmåga
• Är lösningsorienterad, noggrann och prestigelös
• Trivs med att samarbeta och vill vara en del av ett kunnigt team
Meriterande:
• Erfarenhet av Mazatrol (även om det inte är aktuellt för alla maskiner)
• Vana att arbeta med mätmaskiner
• Tidigare erfarenhet av produktionstekniska uppgifter eller optimering
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
