Erfaren certifierad VVS montör
Sibe Construction AB / VVS-jobb / Göteborg
2026-01-30
Certifierad VVS-montör till Energi & Miljöteknik i Mölnlycke
Är du en erfaren VVS-montör som vill ta nästa steg i karriären? Drivs du av att leverera kvalitet, arbeta självständigt men också uppskatta ett gott team runt dig? Hos Energi & Miljöteknik får du möjlighet att arbeta i ett företag med lång erfarenhet, spännande projekt och en tydlig hållbarhetsprofil.
Om Företaget
Energi & Miljöteknik är ett kunskaps- och entreprenadföretag inom värme, ventilation och sanitet. Vårt fokus ligger på att effektivisera fastigheters VVS-system för att skapa bättre inomhusklimat till lägre energiförbrukning - ofta genom ombyggnad, injustering och mätning.
Vi är en del av WBF Invest AB, en privatägd entreprenadkoncern med fokus på hållbar renovering av fastigheter. Med över 30 års erfarenhet i Västsverige och vår bas i Mölnlycke, Göteborg, är vi en trygg och stabil arbetsgivare där kunskap, kvalitet och utveckling står i centrum.

Publiceringsdatum
2026-01-30

Arbetsuppgifter
Som certifierad VVS-montör hos oss kommer du att:
Installera, reparera och underhålla rörsystem för vatten, avlopp och värme.
Arbeta med både nyinstallationer och spännande renoveringsprojekt.
Felsöka och lösa tekniska utmaningar på plats.
Ha nära samarbete med kollegor och underleverantörer för att säkerställa bästa resultat.
Bidra till att arbetet alltid följer gällande branschregler och säkerhetsföreskrifter.
Vi söker dig som
Är certifierad VVS-montör med minst 3 års erfarenhet.
Har goda kunskaper i installation och service av VVS-system.
Känner till och arbetar enligt Säker Vatteninstallation.
Har förmågan att läsa och tolka ritningar och tekniska specifikationer.
Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad.
Är en lagspelare med god kommunikativ förmåga.
Har B-körkort.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett väl etablerat företag där dina insatser gör skillnad - både för våra kunder och för framtidens hållbara fastigheter. Vi erbjuder:
Ett omväxlande och stimulerande arbete med stor variation i projekten.
Möjlighet att växa, utvecklas och ta mer ansvar om du vill.
Konkurrenskraftig lön, bra förmåner och en trygg anställning.
En positiv arbetsmiljö med engagerade och trevliga kollegor.

Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: måndag-fredag, 07.00-16.00.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Referenser och utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas.
Placering
Tjänsten är placerad i Mölnlycke. Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen att skicka din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Jimmy Eriksson, Sibe Construction 0706-691988 jimmy@sibeconstruction.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Energi & Miljöteknik i Göteborg AB

Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9713753