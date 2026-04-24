Erfaren byggtekniker som älskar projektering!

Byggtekniker
Vi söker en engagerad och kompetent Byggtekniker som vill vara en del av ett dynamiskt team och bidra till spännande byggprojekt. Som Byggtekniker hos oss kommer du att spela en central roll i byggprocessens olika skeden - från projektering till förvaltning.
Om rollen
I rollen som Byggtekniker arbetar du med att planera, samordna och följa upp byggtekniska arbeten. Du kommer att ha en bred roll där din tekniska kompetens och ditt strukturerade arbetssätt är avgörande för projektens framgång.
Utbildning & Erfarenhet
Byggteknisk utbildning på gymnasie-, YH- eller högskolenivå (t.ex. bygg- och anläggningsprogrammet, byggteknik, byggingenjör).
Erfarenhet från byggbranschen (praktik, arbetsledande roll, projektering eller liknande) är meriterande.
Kunskap om byggnormer, Boverkets byggregler (BBR), AMA och gällande lagar.
Vana att arbeta med ritningsläsning och digitala verktyg (t.ex. AutoCAD, Revit, Bluebeam eller liknande).
Kompetenser
God förståelse för byggprocessens alla skeden (projektering, produktion, besiktning, förvaltning).
Förmåga att planera, samordna och följa upp byggtekniska arbeten.
Kunskaper inom byggmaterial, konstruktionsteknik och hållbart byggande.
Förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.Publiceringsdatum2026-04-24Dina personliga egenskaper
Analytisk och lösningsorienterad.
Strukturerad och noggrann.
God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
Samarbetsvillig men även självständig i sitt arbete.
Förmåga att hantera flera projekt och deadlines parallellt.Övrig information
B-körkort (ofta ett krav).
Svenska i tal och skrift, engelska är meriterande.
IT-vana och intresse för digitala arbetssätt i byggsektorn.
Vi erbjuder
Hos kunden får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med varierande och utmanande projekt. Du blir en del av ett erfaret team som värdesätter samarbete, kvalitet och professionell utveckling. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SaaS Recman AB
(org.nr 559171-5643), https://www.blomsterdalen.se/
790 53 OSTRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blomsterdalen & Flowers AB Kontakt
Headhunter DEMO
Anna Wikström Eriksson anna+demo@recman.se +46706234889 Jobbnummer
9875589