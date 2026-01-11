Erfaren butiksäljare VÄLA sökes
Digital Center i Landskrona AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-01-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Digital Center i Landskrona AB i Helsingborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Säljande medarbetare till Express Photo sökes
Älskar du försäljning och att arbeta aktivt med kunder?
Express Photo söker ny medarbetare som vill arbeta i en butik där Mobilabonnemang och fototjänster står i centrum.
Om rollen
Som medarbetare hos oss arbetar du i mobil och foto inriktade butiker med både service, produktion samt mobilavtal. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förmedling av mobilavtal, fototjänster, produktion samt tillbehörsförsäljning.
Erbjuda mobilavtal till kunder från anvisad operatör
Framkallning av bilder (kiosk, digitalt, mobil, USB m.m.)
Beställning och produktion av förstoringar, canvas, fotoböcker och andra bildprodukter
Hjälpa kunder att optimera sina bilder i sin mobil.
Butik & kundservice
Bemöta kunder med professionell och personlig service
Sälja mobiltillbehör, ramar, album och bildprodukter
Förmedla förmånliga mobilavtal och tjänster
Kassahantering, varupåfyllning och daglig drift
Vem söker vi?
Du som önskar söka:
Har stort intresse för Mobiltelefoni, foto, bildredigering och visuellt arbete
Vet hur en mobiltelefon fungerar och vilka operatörer som finns på marknaden samt vad dessa står för.
Är serviceinriktad, social och trygg i kundkontakt
Har grundläggande datorvana
Är noggrann och gillar ordning
Klarar perioder med högt tempo
Arbetstid & omfattning
Tjänst: Deltid med möjlighet till heltid
Arbetstid: Varierande schema, vardag/helg enligt Väla öppettider
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Express Photo erbjuder
En kreativ arbetsplats med fokus på mobiloperatörer.
Möjlighet att lära dig allt inom modern bildproduktion
Ett team som gillar att hjälpa kunder med minnen för livet
Utvecklingsmöjligheter inom mobila branschenPubliceringsdatum2026-01-11Så ansöker du
Skicka CV samt kort beskrivning av dig själv till: ansokan@expressphoto.se
Märk ansökan: "Mobil - Väla" Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: ansokan@expressphoto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Express Photo MOBIL Väla". Arbetsgivare Digital Center i Landskrona AB
(org.nr 556554-0282)
Marknadsvägen 9 (visa karta
)
254 74 ÖDÅKRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Express Photo Väla Jobbnummer
9677310