Erfaren Bilmekaniker
AutoService i Botkyrka AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka
2026-03-05
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi behöver en erfaren bilmekaniker med många års erfarenhet, att kunna felsöka och hantera alla fel såsom diagnos, framvagnsinställning...
Våra krav är:
Att kunna prata och skriva på svenska
Att kunna jobba självständigt
Att ha många årserfarenhet som bilmekaniker
Att ha B körkort
Att kunna hantera alla typ av bilmotorer
Att vara lyhörd och samarbeta i grupp
Att ha licens för AC är en fördel
Det vi erbjuder är:
Att jobba i en harmonisk miljö
Att skicka dig på kontinuerliga kurser och utbildningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: 37552@okq8bilverkstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autoservice i Botkyrka AB
(org.nr 556741-0740)
Tegelbruksvägen (visa karta
)
145 53 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autoservice I Botkyrka AB Jobbnummer
9778179