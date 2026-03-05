Erfaren Bilmekaniker

AutoService i Botkyrka AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka
2026-03-05


Vi behöver en erfaren bilmekaniker med många års erfarenhet, att kunna felsöka och hantera alla fel såsom diagnos, framvagnsinställning...
Våra krav är:
Att kunna prata och skriva på svenska
Att kunna jobba självständigt
Att ha många årserfarenhet som bilmekaniker
Att ha B körkort
Att kunna hantera alla typ av bilmotorer
Att vara lyhörd och samarbeta i grupp
Att ha licens för AC är en fördel
Det vi erbjuder är:
Att jobba i en harmonisk miljö
Att skicka dig på kontinuerliga kurser och utbildningar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: 37552@okq8bilverkstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Autoservice i Botkyrka AB (org.nr 556741-0740)
Tegelbruksvägen (visa karta)
145 53  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Autoservice I Botkyrka AB

Jobbnummer
9778179

