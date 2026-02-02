Erfaren barnskötare
Förskolan Flygande Mattan AB / Barnskötarjobb / Haninge Visa alla barnskötarjobb i Haninge
2026-02-02
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Förskolan Flygande Mattan AB i Haninge
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi är en fristående förskoleverksamhet med enheter i Haninge och Huddinge kommun. Vi söker nu medarbetare till våra verksamheter i både Huddinge och Haninge, med omgående start.
Vi arbetar med Läroplanen och kommunens riktlinjer för förskoleverksamhet samt utifrån islamiska värdegrund (i vårt bemötande) interkulturalitet, språkutvecklande arbete och hållbar utvecklingsprofil. Vi erbjuder även en språkavdelning (engelska) på två av våra enheter.
Vi söker en engagerad och erfaren barnskötare med särskild kompetens inom pedagogisk miljöutveckling anpassat för de yngre åldrarna. Tjänsten innebär att aktivt bidra till att skapa inspirerande, utvecklande och trygga lärmiljöer för barnen, i linje med förskolans pedagogiska riktlinjer. Samt värdesätter vikten av värdegrund arbete i barnens utveckling.
Det är en fördel om du värdesätter utomhusverksamhet högt, eftersom vi är dagligen ute, i ur och skur och jobbar med den inställningen att lärande sker lika mycket inne som utomhus.
Vi värderar personalens utveckling lika högt som barnens, arbetar med både pedagogernas arbetsprocess samt barnens läroprocess samt uppmuntrar och stödjer pedagoger i sin egna utvecklar, söker inspiration och innovation.
Anställningsform ca 75%, beroende på befattning och tjänst med en månadslön.
Vi söker också dig som är utbildad barnskötare med minst 3 års arbetserfarenhet.
Tillsammans med dina kollegor skall du ta ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla barnens utbildning utifrån Lpfö18 på förskolan. Du har goda kunskaper i att implementera läroplanen, arbeta med systematisk kvalitetsarbete och andra styrdokument i verksamheten.
Vi söker dig som tycker om att samarbeta med andra, inte rädd för att leda och ta ansvar samt ser kommunikation och bemötande som en viktig del i arbetet med att nå ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen. Du har en god skrivkunskaper och social kompetens och ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är aktiv och närvarande pedagog med barnen.
Du som söker är driven, initiativtagare, ansvarsfull med ledaregenskaper, lekfull och samarbetsvillig. Du inspireras av barnens frågor, nyfikenhet och kreativitet. Du ser leken, den pedagogiska miljön och lärandet som en viktig del i utbildningen och undervisningen.
Eftersom du arbetar tätt ihop med kollegorna på enheten är det viktigt att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Vi söker barnskötare till vår förskoleenhet i Huddinge och Haninge, med start snarast möjligt. Anställningen är för ett längre vikariat samt en deltidstjänst.
Låter detta som en intressant utmaning? Maila din ansökan till oss snarast. Skriv "barnskötare" i ämnesraden.
Rekrytering pågår löpande och omgående anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: rekrytering@forskolanflygandemattan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Flygande Mattan AB
(org.nr 556830-3258) Arbetsplats
Förskolan Flygande Mattan AB Kontakt
Biträdande rektor
Sammha Ahmed rekrytering@forskolanflygandemattan.se Jobbnummer
9718828