Erfaren B6 truckförare
2026-02-25
Vill du arbeta i en fartfylld miljö där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi dig som har erfarenhet av att köra B6 (fyrvägstruck) och vill fortsätta utvecklas i rollen som truckförare på heltid.
Dina Arbetsuppgifter och profil
I rollen som truckförare hos oss arbetar du främst med körning av B6 (fyrvägstruck), men arbetet kan även innehålla moment som orderplock, lastning, lossning och övrig godshantering. Här får du ta ansvar för viktiga delar av logistikflödet och bidra till att verksamheten fungerar smidigt.
Arbetstiderna är förlagda under både dagtid och kvällstid.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Truckkort A + B, med erfarenhet av B6 (fyrvägstruck)
God fysisk form, du trivs med ett aktivt arbete
Möjlighet att arbeta kvällstid
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll för kandidater som går vidare i processen
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6901233-1860985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Smedjegatan 34 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9763040