Erfaren Apparatskåpsmontör - omgående start
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Elektronikjobb / Norrköping Visa alla elektronikjobb i Norrköping
2025-12-23
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Beskrivning
Vi söker nu en erfaren apparatskåpsmontör för ett kortare konsultuppdrag hos en av våra industrikunder i Norrköping. Uppdraget är på heltid under cirka fyra veckor med omgående start. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.Dina arbetsuppgifter
I rollen som apparatskåpsmontör kommer du att arbeta med montering av apparatskåp utifrån ritningar och elscheman. Du ansvarar för kabeldragning, installation och kontroll av elkomponenter samt säkerställer att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav.
KvalifikationerSkall-krav:
Dokumenterad erfarenhet som apparatskåpsmontör.
Goda kunskaper i elritningar och elscheman.
Noggrann, självständig och kvalitetsmedveten.
Meriterande:
Elutbildning eller certifikat.
Erfarenhet av arbete i industriell miljö.Anställningsvillkor
Plats: På plats i Norrköping
Omfattning: Heltid
Period: Cirka 4 veckor
Start: OmgåendeSå ansöker du
Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll. Det ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Lycka till - vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
602 31 NORRKÖPING Arbetsplats
