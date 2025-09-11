Eplan Key User / Electrical Design Engineer
Mindmatch Bemanning & Rekrytering AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2025-09-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mindmatch Bemanning & Rekrytering AB i Västerås
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi söker en EPLAN Key User
Är du redo att ta en ledande roll i utvecklingen av framtidens elkonstruktion? Vi söker nu en EPLAN Key User som kommer att driva den lokala implementeringen och vidareutvecklingen av CAD-verktyget EPLAN hos vår kund.
I den här nyckelrollen blir du en central spelare i vår organisation, där du arbetar nära det globala supportteamet för att integrera och förbättra verktyget. Du kommer att bidra till att optimera arbetsflöden, utveckla metoder och driva ett kontinuerligt förbättringsarbete för att maximera effektivitet och prestanda.
Dina ansvarsområden
Leda implementering och konfigurering av EPLAN i samarbete med det globala EPLAN-teamet inklusive det lokala ingenjörsteamet.
Arbeta nära design- och leveransorganisationen i projekten.
Inledningsvis fokusera på implementeringsfasen och därefter övergå till underhåll och vidareutveckling, inklusive uppdateringar och nya funktioner.
Fungera som lokal EPLAN-support för ingenjörsteamet.
Delta i elkonstruktion inom projekt och produkter, i kombination med arbetet med EPLAN.Publiceringsdatum2025-09-11Profil
Relevant utbildning och minst 5 års erfarenhet av elkonstruktion i EPLAN.
Tidigare erfarenhet som key user av ett CAD-verktyg är meriterande.
Stark kompetens inom elkonstruktion och särskilt EPLAN.
Erfarenhet av anläggningskonstruktion är ett plus.
Mycket goda kunskaper i engelska; svenska är meriterande men inget krav.
Du är en självgående, nyfiken och driven lagspelare med stark samarbetsförmåga.
Vi erbjuder:
• På Mindmatch tror vi att nyckeln till framgång ligger i att varje medarbetare trivs och utvecklas. För oss är mjuka värden av största vikt. Därför kommer vi att kunna erbjuda dig som anställd hos oss personlig coaching, bland mycket annat.
• Vi erbjuder bland annat 5000 SEK i årligt friskvårdsbidrag och gemensamma konsultaktiviteter.
• Som medlem i Almega & Kompetensföretagen har vi kollektivavtal med LO och Unionen.
• Tjänsten är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd hos oss och uthyrd på uppdrag till vår kund, tanken är sedan att du blir tillsvidareanställd hos kunden.
Ansökan: Är du tekniskt intresserad och vill vara med och bidra till våra kunders framgång? Skicka in din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval. Har du frågor om tjänsten? Vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Tim Nilsson.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: tim@mindmatch.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mindmatch Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559503-8695), http://www.mindmatch.se Kontakt
Tim Nilsson tim@mindmatch.se 072-605 60 30 Jobbnummer
9504045